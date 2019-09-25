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РИА Новости

Запад вряд ли откликнется на послание Путина странам НАТО, заявили в ГД

10:44 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Страны Запада, вероятно, будут ориентироваться на позицию США по вопросу возможного моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности, вряд ли они должным образом откликнутся, Россия же со своей стороны продолжает вести ответственную политику, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:19РИА Новости
Ответ на послание Путина странам НАТО зависит от США, считают в Совфеде
"Допустим, что такое письмо было направлено действительно. Это ответ ответственной страны на безответственную политику стран Запада. Я, честно говоря, с пессимизмом смотрю на данный вопрос. Думаю, страны Запада будут следовать указке США и маловероятно, что они все-таки должным образом откликнутся. Но они должны осознать свою ответственность за народы, проживающие на их территории", - сказал Швыткин РИА Новости.
Он отметил, что именно США поставили под угрозу обеспечение стабильности в мире, а Россия, понимая все возможные риски крупномасштабной войны и гонки вооружений, предпринимает все необходимые усилия для обеспечения стабильности.
"В связи с этим мы продолжаем вести политику сдерживания всех по развертыванию ракет средней и меньшей дальности как в Европе, так и в других регионах. И еще раз подтверждаем свои обязательства - в случае неразмещения ракет со стороны блока НАТО мы не будем размещать соответствующие ракеты", - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 02:06РИА Новости
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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