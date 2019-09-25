Запад вряд ли откликнется на послание Путина странам НАТО, заявили в ГД

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Страны Запада, вероятно, будут ориентироваться на позицию США по вопросу возможного моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности, вряд ли они должным образом откликнутся, Россия же со своей стороны продолжает вести ответственную политику, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее газета " Коммерсант " со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Допустим, что такое письмо было направлено действительно. Это ответ ответственной страны на безответственную политику стран Запада. Я, честно говоря, с пессимизмом смотрю на данный вопрос. Думаю, страны Запада будут следовать указке США и маловероятно, что они все-таки должным образом откликнутся. Но они должны осознать свою ответственность за народы, проживающие на их территории", - сказал Швыткин РИА Новости.

Он отметил, что именно США поставили под угрозу обеспечение стабильности в мире, а Россия, понимая все возможные риски крупномасштабной войны и гонки вооружений, предпринимает все необходимые усилия для обеспечения стабильности.

"В связи с этим мы продолжаем вести политику сдерживания всех по развертыванию ракет средней и меньшей дальности как в Европе, так и в других регионах. И еще раз подтверждаем свои обязательства - в случае неразмещения ракет со стороны блока НАТО мы не будем размещать соответствующие ракеты", - добавил парламентарий.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".