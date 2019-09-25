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РИА Новости

Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России

10:43 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил в первой половине следующего года провести по всей России масштабные проверки в сфере лесопользования.
"В первом полугодии 2020 года вам надлежит организовать проведение масштабных проверок в сфере лесопользования. В ходе них дать оценку органам государственной власти по своевременности проведения лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективностью мероприятий по контролю", - сказал он в среду на совещании в Красноярске.
Генпрокурор отметил, что в ходе проверок особое внимание следует обратить на соблюдение порядка и сроков проведения инвентаризации лесов, постановки земель лесного фонда на кадастровый учет.
"Поручаю прокурорам изучить материалы дел оперативного учета по фактам уничтожения лесных насаждений за период 2018-2019 годов на предмет выяснения обстоятельств поджога с целью умышленного причинения вреда экосистеме и экономике страны", - добавил Чайка.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
31 июля, 18:00РИА Новости
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В Красноярске в среду прошло совещание при генпрокуроре России Юрии Чайке на тему состояния законности в сфере лесопользования. Масштабные лесные пожары в ряде регионов Сибири стали одной из самых громких тем в информационном пространстве этим летом. Огонь на пике охватывал более 3 миллионов гектаров, в ряде регионов вводили режим ЧС, пришлось привлекать армию.
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Генпрокуратура РоссииЮрий ЧайкаОбщество
Популярные комментарии
Верните Лесхозы на место и под государственный контроль ,а так же добычу и разработку полезных ископаемых и у нас этот бардак закончиться.
25 сентября, 11:35
с старый прапор
2710000
Лес так же как и газ и нефть это достояние государства Российского а не Сечина ,Миллера или Путина и Медведева.Только государственный контроль поставит точку в этом вопросе иначе продадите все государство.
25 сентября, 11:40
с старый прапор
2501001
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