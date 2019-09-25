Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России

"В первом полугодии 2020 года вам надлежит организовать проведение масштабных проверок в сфере лесопользования. В ходе них дать оценку органам государственной власти по своевременности проведения лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективностью мероприятий по контролю", - сказал он в среду на совещании в Красноярске.

Генпрокурор отметил, что в ходе проверок особое внимание следует обратить на соблюдение порядка и сроков проведения инвентаризации лесов, постановки земель лесного фонда на кадастровый учет.

"Поручаю прокурорам изучить материалы дел оперативного учета по фактам уничтожения лесных насаждений за период 2018-2019 годов на предмет выяснения обстоятельств поджога с целью умышленного причинения вреда экосистеме и экономике страны", - добавил Чайка.

В Красноярске в среду прошло совещание при генпрокуроре России Юрии Чайке на тему состояния законности в сфере лесопользования. Масштабные лесные пожары в ряде регионов Сибири стали одной из самых громких тем в информационном пространстве этим летом. Огонь на пике охватывал более 3 миллионов гектаров, в ряде регионов вводили режим ЧС, пришлось привлекать армию.