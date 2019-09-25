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РИА Новости

Путин отправится с визитом в Саудовскую Аравию в середине октября

10:41 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Саудовскую Аравию в середине октября, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на праздновании Национального дня королевства.
"В середине октября", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о сроках визита президента в Эр-Рияд.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
23 сентября, 14:52РИА Новости
Богданов и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку визита Путина
Он отметил, что "визит придаст дополнительный импульс укреплению традиционной дружбы между двумя народами и странами, а также послужит большей координации относительно последнего развития событий в регионе Ближнего Востока и Персидского залива".
Ранее МИД РФ сообщил, что визит Путина в королевство состоится в октябре.
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МИД РФВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
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