МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Саудовскую Аравию в середине октября, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на праздновании Национального дня королевства.

"В середине октября", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о сроках визита президента в Эр-Рияд.

Он отметил, что "визит придаст дополнительный импульс укреплению традиционной дружбы между двумя народами и странами, а также послужит большей координации относительно последнего развития событий в регионе Ближнего Востока и Персидского залива".