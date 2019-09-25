Отец Сергий: с каждой ракетой улетает часть души

25 сентября на Международную космическую станцию с Байконура отправится очередной экипаж. В его составе россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. По традиции ракету "Союз-ФГ" для пуска окропили святой водой за сутки до старта. Экипаж получит благословение в день полета. О том, как зародилась традиция освящения ракет, как к этому относятся космонавты и сколько стоит эта церковная церемония, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур протоиерей Сергий (Бычков).

— Вы проводили чин освящения ракеты "Союз-ФГ". Расскажите, как все началось, как зародилась эта традиция?

— Первое, что мы освящали, был разгонный блок "Фрегат" разработки НПО имени Лавочкина в 1999 году, а с 2000 года мы освящаем все старты с Байконура. Все ракеты, начиная от гражданских коммерческих запусков и заканчивая запусками грузовых и пилотируемых кораблей. Это стало доброй традицией. Мы просим у бога благословения на труд тех людей, которые создавали ракету, кто ее конструировал.

— Кому в голову впервые пришла идея освящать ракетно-космическую технику?

— Впервые освятить запуск разгонного блока "Фрегат" как совершенно нового изделия, которое впервые полетит в космос, предложил генеральный конструктор НПО имени Лавочкина. Блок полетел с божьим благословением. И этот единичный случай перерос в традицию для всего космодрома. Были противники идеи, были те, кто выступал за, но традиция устоялась. В свое время написали специальный чин на освящение космического корабля, его благословил патриарх Алексий Второй.

— Есть ли разница при освящении ракет для полета космонавтов и для беспилотных запусков?

— Нет, они не отличаются. Единственное, когда мы освящаем пилотируемый корабль или модуль станции, мы просим благословения для тех космонавтов, которые будут в нем работать.

— Сколько стоит эта услуга?

— Абсолютно бесплатно. Я знаю, что в интернете пишут, что эта услуга платная, на меня даже писали заявление в прокуратуру, но прокуратура проверила и у меня есть копия результатов проверки, в которой указано, что я ничего не получаю.

— Даете ли вы гарантию на успешность полета освященной ракеты?

— Я всегда надеюсь на милость божью и на его милосердие.

— Вы член госкомиссии и участвуете в заседании по утверждению экипажа. Какую задачу вы выполняете?

— Моя основная задача — освятить корабль, благословить космонавтов и поддержать их. Духовная поддержка всегда помогает. На госкомиссии собираются конструкторы, генеральные конструкторы, люди, которые несут ответственность и перед людьми, и перед богом. Я стараюсь оказывать им поддержку. В ходе комиссии я не выступаю.

— Как появилась традиция благословлять экипаж?

— Традиция началась с полета Василия Циблиева в 1997 году. За несколько дней до старта он узнал, что один из членов его экипажа — Александр Лазуткин — не крещен. Они обратились ко мне, и крестины космонавта прошли прямо в бассейне гостиницы. После этого я предложил благословлять все экипажи, и вот с тех пор каждый раз перед полетом это и происходит: осеняю крестом, окропляю святой водой и с божьей помощью отправляю экипажи в полет.

— Как относятся к церемонии благословения иностранцы? Никто не отказывается?

— Основная часть зарубежных астронавтов приветствует это. Они тоже вслед за российскими космонавтами подходят получить благословение, потому что понимают, что божья помощь нужна любому человеку вне зависимости от вероисповедания. Многие даже после полета приезжают к нам в церковь с благодарностью.

— Приходят ли к вам в храм космонавты просто так, не перед полетом? Что их интересует, помогают ли они, чего-то просят?

— Есть космонавты, которые помогают на службе в церкви Звездного городка. Их никто не заставляет, не обязует. Это крик души. Во время поездок на Байконур они сами приходят, приводят семьи, исповедуются, причащаются, помогают нам на службе.

— А руководство предприятий и Роскосмоса? Был ли у вас в храме Дмитрий Рогозин?

— Рогозин был. Приходят и руководители предприятий, и генеральные конструкторы. Помощь от руководства Роскосмоса оказывается традиционно. Владимир Поповкин (руководитель Роскосмоса с 2011 по 2013 годы) приходил к нам исповедоваться, иконы дарил. Большую помощь нашему приходу оказывал Анатолий Перминов (руководитель Роскосмоса в 2004-2011 годах). Все руководители Роскосмоса приходят к нам в храм перед пуском, а потом еще раз после запуска, благодарят бога, ставят свечи.

— Слышали, что у вас в храме есть икона, которая побывала на МКС?

— К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне мы договорились с Роскосмосом, чтобы икона совершила крестный ход вокруг земного шара. Десять суток она провела на орбите и потом вернулась к нам в храм. Это икона Казанской Божией матери.

— Еще икону будете запускать?

— Возможно, когда-нибудь, но не хотим делать из этого шоу.

— Свой батюшка есть в Звездном городке, свой в Плесецке. Вы с ними знакомы? Нет ли у вас какого-то неформального братства?

— Мы с отцом Иовом из Звездного городка очень по-доброму и тепло общаемся. Постоянно созваниваемся, он постоянно приезжает. А космодром Плесецк от нас далеко, общаться не получается.

— Все же основная ваша работа, наверное, не освящение ракет. Чем занимаетесь во время перерывов в пусковой программе?

— Тем же, чем и другие священники: служу литургию, крещу детей, венчаю.

— Как вы относитесь к тому, что религия — это духовная жизнь, ракетно-космическая техника — совершенно другое. Как вам удается совмещать на Байконуре эти два, на первый взгляд, разных направления?

— В моем понимании религия и наука всегда шли вместе, друг друга поддерживали и дополняли. Просто в нашей стране был период, когда религию пытались отодвинуть на задний план, но народ вернулся обратно к богу. Вы видите, мы поддерживаем Роскосмос, Роскосмос поддерживает нас. У нас сложились теплые и доверительные отношения. Общаемся с генеральными конструкторами, инженерами, рабочими на космодроме, находим с ними понимание, поддерживаем друг друга, а значит, двигаем прогресс вперед.

— Каковы настроения на Байконуре, каковы в ракетно-космической отрасли? Особенно учитывая недавний период частых аварий ракет, потерю большей части рынка пусковых услуг? Чувствуются ли переживания у жителей?

— Город строился для того, чтобы запускать космические корабли. Каждый пуск важен, за каждый люди переживают. Многие жители стараются посмотреть на пуск, кто не может посмотреть, звонит знакомым узнать, как тот прошел. Для жителей города это очень серьезный вопрос. Они живут и работают на космос. Но техника есть техника, произойти может что угодно. Мы же не виним в каждой автомобильной аварии автопроизводителей? Да, у нас в Роскосмосе тоже бывают аварии, но божьей милостью мы находим выход. Я надеюсь, что со временем все станет лучше.

— А вы сами переживаете?

— Конечно! С каждой ракетой улетает часть души. С момента как ты освятил ракету, ты воспринимаешь все, что с ней происходит, всем сердцем. Пока она не вышла на орбиту, пока корабль не пристыковался к МКС, словно какой-то комок внутри тебя сидит. Потом переживаешь до тех пор, пока на Землю не вернется экипаж. И за каждого переживаешь в равной мере, каждого космонавта воспринимаешь как своего близкого. Если ты его благословил, значит, ты за него несешь ответственность.

— Предстоящий пуск — последний для ракеты "Союз-ФГ" с украинскими комплектующими. Последний раз на Байконур для запуска приедет украинская делегация. Как вы на Байконуре, который был общесоветским городом, воспринимаете ситуацию с расколом церквей?

— Для нас это боль. Байконур — это маленькая оставшаяся часть Советского Союза. В городе живут представители разных народов. Какая бы ни происходила ситуация на Украине, в Прибалтике, в любом другом постсоветском государстве, это воспринимается с болью. Переживают за Украину не только украинцы, а все жители, потому что они понимают, что у них там остались друзья, родственники, одноклассники.

— Россия снижает свое участие в развитии Байконура, все силы уходят на космодром Восточный. В конечном итоге в отдаленной перспективе Россия полностью перейдет на свою территорию. Каким вы видите будущее своего прихода? Не придется ли его закрыть?