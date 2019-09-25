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РИА Новости

Бердымухамедов присвоил звание Героя Туркменистана российскому космонавту

10:31 25.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкП/к экипажа МКС-58/59 на Байконуре
П/к экипажа МКС-58/59 на Байконуре
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АШХАБАД, 25 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в среду присвоил звание Героя Туркменистана российскому космонавту, уроженцу города Туркменабад (бывший Чарджоу) Олегу Кононенко, передает государственное информагентство ТДХ.
Соответствующий указ глава государства подписал на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета).
"Бердымухамедов с большим уважением отозвался о высочайшем профессионализме нашего земляка, который совершил четыре экспедиции МКС, пять раз выходил в открытый космос", - отмечает информагентство.
Также Бердымухамедов подписал указ о присвоении звание Героя Туркменистана постоянному представителю страны при ООН Аксолтан Атаевой. Глава государства дал высокую оценку ее дипломатической деятельности, отметив заслуги перед туркменским государством и народом, большой личный вклад в укрепление международного авторитета страны.
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Звание Герой Туркменистана является высшей степенью отличия и присваивается за особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом. Герою Туркменистана выплачивается единовременная премия в размере двадцати пяти тысяч долларов и устанавливается не облагаемая подоходным налогом ежемесячная пятидесятипроцентная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, стипендии.
Халк Маслахаты, председателем, которого является президент Туркменистана, имеет полномочия рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия конституции, конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений. Также Народный Совет заслушивает ежегодные послания главы государства, рассматривает вопросы мира, безопасности и другие. Заседания Народного Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
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Олег КононенкоГурбангулы БердымухамедовОбщество
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