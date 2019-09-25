Бердымухамедов присвоил звание Героя Туркменистана российскому космонавту

АШХАБАД, 25 сен - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в среду присвоил звание Героя Туркменистана российскому космонавту, уроженцу города Туркменабад (бывший Чарджоу) Олегу Кононенко, передает государственное информагентство ТДХ.

Соответствующий указ глава государства подписал на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета).

"Бердымухамедов с большим уважением отозвался о высочайшем профессионализме нашего земляка, который совершил четыре экспедиции МКС, пять раз выходил в открытый космос", - отмечает информагентство.

Также Бердымухамедов подписал указ о присвоении звание Героя Туркменистана постоянному представителю страны при ООН Аксолтан Атаевой. Глава государства дал высокую оценку ее дипломатической деятельности, отметив заслуги перед туркменским государством и народом, большой личный вклад в укрепление международного авторитета страны.

Звание Герой Туркменистана является высшей степенью отличия и присваивается за особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом. Герою Туркменистана выплачивается единовременная премия в размере двадцати пяти тысяч долларов и устанавливается не облагаемая подоходным налогом ежемесячная пятидесятипроцентная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, стипендии.