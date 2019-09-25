ГИБДД назвала виновника столкновения трамвая и автобуса в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Причиной ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло около 13.00 во вторник на площади Киселева. В центре Автозаводского района столкнулись трамвай №8, в котором находились 10 человек, и автобус ЛиАЗ, в котором было 30 пассажиров.
"Водитель автобуса при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с трамваем. В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров автобуса и один пассажир трамвая. Все они были доставлены в больницу и после осмотра врачами отпущены. У всех пострадавших диагностированы ушибы", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших при столкновении автобуса и трамвая.