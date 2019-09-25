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РИА Новости

Прощание с экс-мэром Новокуйбышевска пройдет 26 сентября

10:27 25.09.2019
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© Администрация городского округа НовокуйбышевскБывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
© Администрация городского округа Новокуйбышевск
САМАРА, 25 сен – РИА Новости. Прощание с бывшим мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым, который покончил с собой, состоится 26 сентября, сообщила администрация города.
Фомин скончался во вторник в больнице после попытки суицида. Неподалеку от него нашли охотничье ружье. Чиновника, по данным следователей, обнаружила его супруга. Следственный комитет начал по факту случившегося проверку.
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"Прощание с Владимиром Николаевичем Фоминым состоится 26 сентября в здании молодежного клуба "Русь" с 9.00 (8.00 мск) до 12.00 (11.00 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице администрации в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что у Фомина были проблемы с сердцем, из-за чего чиновник с июля находился на больничном.
По данным мэрии Новокуйбышевска, Фомин перенес несколько операций на сердце. В понедельник, по информации администрации, городская дума приняла досрочную отставку Фомина с поста главы Новокуйбышевска по состоянию здоровья. "Эту тему Владимир Николаевич впервые поднял еще в августе, так как почувствовал значительные ухудшения здоровья в связи с напряженным рабочим графиком. Владимир Фомин начинал свой рабочий день в семь утра и работал до позднего вечера. Он неоднократно заявлял, что уйдет в отставку после окончания выборной кампании", - говорится в сообщении администрации.
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Фомина назначили главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них - гендиректором. Сейчас обязанности мэра исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.
Новокуйбышевск - город областного подчинения в Самарской области, там живут около 100 тысяч человек.
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Дмитрий АзаровНовокуйбышевскСамараСамарская областьПроисшествия
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