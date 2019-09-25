В Иркутске начали проверку в православной гимназии, где отравились дети

ИРКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Эпидемиологическое расследование проводится в Иркутске после отравления учащихся православной женской гимназии, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
По данным ведомства, одиннадцать учащихся православной женской гимназии в Иркутске были госпитализированы во вторник из-за пищевого отравления в столовой учебного заведения.
"По факту отравления проводится эпидемиологическое расследование. У госпитализированных взяты пробы для исследования. Его результаты пока не известны", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что закрыта только столовая гимназии, занятия в учреждении не прекращались.
По данным минздрава региона, всего от отравления пострадали 24 ребенка. Пять из 11 госпитализированных находились в тяжелом состоянии. В среду их состояние стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести. Один ребенок сейчас выписан из больницы и находится на амбулаторном лечении.
В Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы обучается 279 детей. Она была создана в 1996 году Иркутской епархией и администрацией Иркутска.
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