В Иркутске начали проверку в православной гимназии, где отравились дети

ИРКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Эпидемиологическое расследование проводится в Иркутске после отравления учащихся православной женской гимназии, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

По данным ведомства, одиннадцать учащихся православной женской гимназии в Иркутске были госпитализированы во вторник из-за пищевого отравления в столовой учебного заведения.

"По факту отравления проводится эпидемиологическое расследование. У госпитализированных взяты пробы для исследования. Его результаты пока не известны", - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что закрыта только столовая гимназии, занятия в учреждении не прекращались.

По данным минздрава региона, всего от отравления пострадали 24 ребенка. Пять из 11 госпитализированных находились в тяжелом состоянии. В среду их состояние стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести. Один ребенок сейчас выписан из больницы и находится на амбулаторном лечении.