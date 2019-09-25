В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий" . Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для

По его мнению, реакцией на "дипломатический укол" со стороны Вашингтона может стать отмена лотереи на получение грин-карт (Green Card) в России.

"Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", — пояснил депутат.

Так, власти могут ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов, добавил Чепа.

Green Card — удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель может жить и работать в Соединенных Штатах, а также иметь те же права, что и американский гражданин, но не может голосовать.

Розыгрыш грин-карт проходит каждый год, его цель — поощрять иммиграцию в США граждан тех государств, жители которых мало представлены в стране.

Отказ США выдать визы российским делегатам

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в Генассамблее ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. При этом американская сторона сослалась на "технические причины".

Среди тех, кто не смог поехать в США, оказались глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Постпредство при Организации Объединенных Наций заявило, что подобными шагами Соединенные Штаты еще больше обостряют отношения с Москвой. Дипломаты призвали международное сообщество сделать практические выводы после решения американских властей.