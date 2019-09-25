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РИА Новости

В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

10:29 25.09.2019 (обновлено: 14:12 25.09.2019)
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© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США
Грин-карта и доллары США
© Fotolia / Roman Lipovskiy
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
По его мнению, реакцией на "дипломатический укол" со стороны Вашингтона может стать отмена лотереи на получение грин-карт (Green Card) в России.

"Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", — пояснил депутат.

Так, власти могут ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов, добавил Чепа.
Константин Косачев
24 сентября, 13:50РИА Новости
В Совфеде пообещали "чувствительные" ответные меры на отказ в визах США
Green Card — удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель может жить и работать в Соединенных Штатах, а также иметь те же права, что и американский гражданин, но не может голосовать.
Розыгрыш грин-карт проходит каждый год, его цель — поощрять иммиграцию в США граждан тех государств, жители которых мало представлены в стране.

Отказ США выдать визы российским делегатам

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в Генассамблее ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. При этом американская сторона сослалась на "технические причины".
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Вчера, 08:31РИА Новости
Клишас: отказ США в визах участникам Генассамблеи подрывает принципы ООН
Среди тех, кто не смог поехать в США, оказались глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Постпредство при Организации Объединенных Наций заявило, что подобными шагами Соединенные Штаты еще больше обостряют отношения с Москвой. Дипломаты призвали международное сообщество сделать практические выводы после решения американских властей.
Как отметил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация выясняет все обстоятельства инцидента. Его заместитель Фархан Хак, в свою очередь, подчеркнул, что, согласно соглашению между ООН и США, Вашингтон должен позволять делегациям приезжать на мероприятия, которые проводятся под эгидой организации.
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
24 сентября, 14:39Сказано в эфире
Тревожная ситуация. США не выдали визы российским участникам ГА ООНВ Кремле назвали отказ выдать визы членам российской делегации на ГА ООН неприемлемым. Как отметил в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, США своими действиями нарушают основополагающие принципы ООН.
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Алексей ЧепаГенассамблея ООНГосдума РФРоссияСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
Как всегда, в ответ "бомбим Воронеж". Единственное, что могут сделать чинуши, так это запретить что-то своим же гражданам. А при чем тут мы вообще? Вас не пустили, себе и запрещайте, цирк уродов, а не дума. Вредители прям.
25 сентября, 11:51
DPDENIS P
1063112251002
На самом деле такая "лотерея", это один из инструментов " воровства мозгов".
25 сентября, 11:31
Художник с острова Эзель
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