В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
По его мнению, реакцией на "дипломатический укол" со стороны Вашингтона может стать отмена лотереи на получение грин-карт (Green Card) в России.
"Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", — пояснил депутат.
Так, власти могут ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов, добавил Чепа.
Green Card — удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель может жить и работать в Соединенных Штатах, а также иметь те же права, что и американский гражданин, но не может голосовать.
Розыгрыш грин-карт проходит каждый год, его цель — поощрять иммиграцию в США граждан тех государств, жители которых мало представлены в стране.
Отказ США выдать визы российским делегатам
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в Генассамблее ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. При этом американская сторона сослалась на "технические причины".
Среди тех, кто не смог поехать в США, оказались глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Постпредство при Организации Объединенных Наций заявило, что подобными шагами Соединенные Штаты еще больше обостряют отношения с Москвой. Дипломаты призвали международное сообщество сделать практические выводы после решения американских властей.
Как отметил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация выясняет все обстоятельства инцидента. Его заместитель Фархан Хак, в свою очередь, подчеркнул, что, согласно соглашению между ООН и США, Вашингтон должен позволять делегациям приезжать на мероприятия, которые проводятся под эгидой организации.
24 сентября, 14:39Сказано в эфиреТревожная ситуация. США не выдали визы российским участникам ГА ООНВ Кремле назвали отказ выдать визы членам российской делегации на ГА ООН неприемлемым. Как отметил в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, США своими действиями нарушают основополагающие принципы ООН.