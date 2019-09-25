На Ставрополье ищут пропавший легкомоторный самолет

"В 07.45 в дежурную смену ЦУКС от диспетчера поступило сообщение о том, что в Предгорном районе, хуторе Шести в результате маневров пропал легкомоторный самолет. От диспетчера аэропорта города Минеральные Воды в районе Новоблагодарненского муниципального образования, хутора Шести - полетов не запланировано", - сказал Дегтярев.