На Ставрополье ищут пропавший легкомоторный самолет

ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Спасатели обследуют районы, где может оказаться пропавший легкомоторный самолет, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"В 07.45 в дежурную смену ЦУКС от диспетчера поступило сообщение о том, что в Предгорном районе, хуторе Шести в результате маневров пропал легкомоторный самолет. От диспетчера аэропорта города Минеральные Воды в районе Новоблагодарненского муниципального образования, хутора Шести - полетов не запланировано", - сказал Дегтярев.
На место происшествия выдвинулись для обследования территории все экстренные службы, отметил он.
"По состоянию на 9.15 мск обследована территория хутора Шести, видимых признаков падения не обнаружено. Производится обследование со стороны Железноводска. Информация уточняется", - добавил Дегтярев.