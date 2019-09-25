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РИА Новости

Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:12 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 15 нарушениях режима прекращения огня.
Вадим Пристайко
20 сентября, 19:37РИА Новости
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
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