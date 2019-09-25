Генпрокуратура уличила Рослесхоз в бездействии во время масштабных пожаров

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Рослесхоз и его окружные департаменты во время масштабных лесных пожаров этого лета "зачастую бездействовали", заявил на совещании в Красноярске первый замгенпрокурора Александр Буксман.
"К примеру, ими не выявлены лежащие на поверхности недостатки по проверке готовности к пожароопасному сезону в Республике Алтай, Новосибирской, Томской областях, хотя прокуроры там вносили представления", — сказал он.
Буксман подчеркнул, что документы в этих регионах не отражали реальное положение дел, на что прокуроры обращали внимание.
Также в ведомстве предложили ряд мер для улучшения ситуации:
—шире использовать спутниковый мониторинг;
—установить в лесах системы наблюдения для отслеживания пожаров;
—дополнительно закупить авиацию, в том числе беспилотную;
—привлекать добровольцев.
Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, надо упростить процедуру для привлечения всех органов, а не только Рослесхоза, к тушению наиболее опасных возгораний.
Прошедшим летом несколько регионов Сибири оказались охвачены огнем, пожары распространились на три миллиона гектаров. В нескольких субъектах вводили режим ЧС, к тушению привлекали армию.