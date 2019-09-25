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РИА Новости

Генпрокуратура уличила Рослесхоз в бездействии во время масштабных пожаров

10:09 25.09.2019 (обновлено: 11:01 25.09.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ликвидация пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Рослесхоз и его окружные департаменты во время масштабных лесных пожаров этого лета "зачастую бездействовали", заявил на совещании в Красноярске первый замгенпрокурора Александр Буксман.

"К примеру, ими не выявлены лежащие на поверхности недостатки по проверке готовности к пожароопасному сезону в Республике Алтай, Новосибирской, Томской областях, хотя прокуроры там вносили представления", — сказал он.

Буксман подчеркнул, что документы в этих регионах не отражали реальное положение дел, на что прокуроры обращали внимание.
Также в ведомстве предложили ряд мер для улучшения ситуации:
шире использовать спутниковый мониторинг;
установить в лесах системы наблюдения для отслеживания пожаров;
дополнительно закупить авиацию, в том числе беспилотную;
привлекать добровольцев.
Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, надо упростить процедуру для привлечения всех органов, а не только Рослесхоза, к тушению наиболее опасных возгораний.
Прошедшим летом несколько регионов Сибири оказались охвачены огнем, пожары распространились на три миллиона гектаров. В нескольких субъектах вводили режим ЧС, к тушению привлекали армию.
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. 30 июля 2019
Вчера, 09:34РИА Новости
Генпрокуратура выявила факты укрывательства преступлений при лесных пожарах
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРослесхозГенеральная прокуратура РФАлександр БуксманКрасноярскПроисшествия
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