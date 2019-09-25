Генпрокуратура уличила Рослесхоз в бездействии во время масштабных пожаров

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Рослесхоз и его окружные департаменты во время масштабных лесных пожаров этого лета "зачастую бездействовали", заявил на совещании в Красноярске первый замгенпрокурора Александр Буксман.

"К примеру, ими не выявлены лежащие на поверхности недостатки по проверке готовности к пожароопасному сезону в Республике Алтай, Новосибирской, Томской областях, хотя прокуроры там вносили представления", — сказал он.

Буксман подчеркнул, что документы в этих регионах не отражали реальное положение дел, на что прокуроры обращали внимание.

Также в ведомстве предложили ряд мер для улучшения ситуации:

— шире использовать спутниковый мониторинг; шире использовать спутниковый мониторинг; — установить в лесах системы наблюдения для отслеживания пожаров; установить в лесах системы наблюдения для отслеживания пожаров; — дополнительно закупить авиацию, в том числе беспилотную; дополнительно закупить авиацию, в том числе беспилотную; — привлекать добровольцев. привлекать добровольцев.

Кроме того, по мнению Генпрокуратуры, надо упростить процедуру для привлечения всех органов, а не только Рослесхоза, к тушению наиболее опасных возгораний.