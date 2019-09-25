В Москве голый мужчина сбежал из больницы, куда попал после прыжка в реку

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчина спрыгнул в Москву-реку, попал в сливную техническую канализацию, после этого был доставлен в больницу, откуда сбежал без одежды, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В полицию поступила информация о том, что из больницы сбежал после осмотра мужчина с травмами, в крови и без одежды.

Полицейские выехали в район происшествия, и вскоре им удалось обнаружить беглеца. Оказалось, что ранее мужчина спрыгнул на Москворецкой набережной в реку, попал в сливную канализацию, оттуда его достали и передали врачам сотрудники МЧС.