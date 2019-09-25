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РИА Новости

В Москве голый мужчина сбежал из больницы, куда попал после прыжка в реку

10:07 25.09.2019
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© Flickr / BolshakovКоридор в больнице
Коридор в больнице
© Flickr / Bolshakov
Коридор в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчина спрыгнул в Москву-реку, попал в сливную техническую канализацию, после этого был доставлен в больницу, откуда сбежал без одежды, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
В полицию поступила информация о том, что из больницы сбежал после осмотра мужчина с травмами, в крови и без одежды.
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Полицейские выехали в район происшествия, и вскоре им удалось обнаружить беглеца. Оказалось, что ранее мужчина спрыгнул на Москворецкой набережной в реку, попал в сливную канализацию, оттуда его достали и передали врачам сотрудники МЧС.
Полицейские вновь вернули мужчину в больницу, сейчас решается вопрос о его госпитализации.
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