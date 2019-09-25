Половина незаконных рубок леса приходится на Приангарье, заявили в ГП

"В течение ряда лет угрожающая ситуация складывается в Иркутской области. На регион приходится почти половина незаконных рубок в стране", - сказал Буксман на совещании в Красноярске.

Ранее на совещании генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что раскрытие дел по незаконным рубкам и уничтожению лесных насаждений находится на неудовлетворительном уровне. Большая часть дел приостанавливаются из-за неустановления виновного, а впоследствии прекращаются за истечением срока давности. До суда доходит только треть уголовных дел по порубкам и не более 5% по уничтожению лесов. За полтора года ущерб от незаконных рубок превысил 27 миллиардов рублей, обеспечено взыскание лишь на 650 миллионов рублей.