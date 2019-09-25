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РИА Новости

Половина незаконных рубок леса приходится на Приангарье, заявили в ГП

10:02 25.09.2019 (обновлено: 10:11 25.09.2019)
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© РИА Новости / Антон ДенисовВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Антон Денисов
Вырубка леса. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Практически половина незаконных рубок в России приходится на Иркутскую область, сообщил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.
"В течение ряда лет угрожающая ситуация складывается в Иркутской области. На регион приходится почти половина незаконных рубок в стране", - сказал Буксман на совещании в Красноярске.
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По его словам, большая часть древесины, вырубленной черными лесорубами, вывозится через железнодорожные тупики.
Ранее на совещании генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что раскрытие дел по незаконным рубкам и уничтожению лесных насаждений находится на неудовлетворительном уровне. Большая часть дел приостанавливаются из-за неустановления виновного, а впоследствии прекращаются за истечением срока давности. До суда доходит только треть уголовных дел по порубкам и не более 5% по уничтожению лесов. За полтора года ущерб от незаконных рубок превысил 27 миллиардов рублей, обеспечено взыскание лишь на 650 миллионов рублей.
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Юрий ЧайкаИркутская областьПроисшествия
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