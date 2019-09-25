Топ-менеджер ЛитРес о Пелевине, графоманах и миллионных доходах новичков

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Как вы это делаете?! Топ-менеджер ЛитРес о Пелевине, графоманах и миллионных доходах новичков

Пелевин против эротической литературы, Акунин против книг по саморазвитию, Водолазкин против боевой фантастики. Почему за время и деньги читателя сегодня между собой конкурируют не только книги, но и подкасты, интернет и даже пельмени? Можно ли в этой конкуренции зарабатывать на писательстве семизначные гонорары, публикуя книги только онлайн?