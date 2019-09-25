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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Топ-менеджер ЛитРес о Пелевине, графоманах и миллионных доходах новичков

12:00 25.09.2019 (обновлено: 13:35 25.09.2019)
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Как вы это делаете?!
Топ-менеджер ЛитРес о Пелевине, графоманах и миллионных доходах новичков
Вчера, 12:00
Пелевин против эротической литературы, Акунин против книг по саморазвитию, Водолазкин против боевой фантастики. Почему за время и деньги читателя сегодня между собой конкурируют не только книги, но и подкасты, интернет и даже пельмени? Можно ли в этой конкуренции зарабатывать на писательстве семизначные гонорары, публикуя книги только онлайн?
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" отвечает руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов. Почему, несмотря на конкуренцию, читающих и слушающих книги с каждым годом всё больше? Как неизвестному автору попасть в топ продаж? Как озвучить книгу, если ты не актер? Как выглядит написание книги в режиме стриминга и как заработать, даже не написав книгу?
1:40 Как заработать на озвучке книг, если вы никогда этого не делали
4:40 Какие книги попадают в топы продаж
8:00 Как опубликовать свою первую книгу
11:00 Автору нужен литературный редактор или рассудят читатели?
12:15 Время графоманов или есть шанс на литературу
15:00 В каком жанре написать книгу, чтобы заработать
15:45 Кто из классиков XIX века был бы популярен сегодня
16:45 Литература под настроение: испортило ли разнообразие наш вкус
20:00 Как искусственный интеллект подбирает книги нам по душе
23:00 Почему удобный сервис для чтения — лучший способ борьбы с пиратством
23:40 Сколько может заработать автор: считаем нули
24:20 Как отследить плагиат сюжета и можно ли за это наказать
26:50 Кто и зачем занимается "копипастом" книг
28:10 Книжный стриминг или литературное шоу: как получить шестизначную сумму за еще не написанную книгу
30:40 Пелевин, Пушкин, пельмени: три "П" конкуренции современным авторам
32:00 "Папа в режиме подкаста" или как приучить ребенка читать
32:45 Когда подкасты и аудиокниги вытеснят бумажные издания?
34:50 Как смартфоны приучили нас читать
Эпизод подготовлен в партнерстве с сервисом ЛитРес
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Как вы это делаете?!ПодкастЛитРес
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