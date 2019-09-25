Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T12:03Z
https://ria.ru/20190925/1559094936.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151183/11/1511831188_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_5718501c0435dcf4b16215e3ed09c871.jpg
РИА Новости

МВД выступило за снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

09:50 25.09.2019 (обновлено: 12:03 25.09.2019)
37523
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел поддерживает идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
Как рассказал Кузин, поправки могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит правительство. Меру обсудят в Госдуме в начале следующего года.
Он также отметил, что сейчас дорожные камеры фиксируют превышение скоростного режима с очень маленьким процентом погрешности.

"Поэтому МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее десять километров в час", — объяснил генерал-майор.

Сегодня лимит ненаказуемого превышения скорости составляет 20 километров в час.
Дорожный знак Фотовидеофиксация
8 августа, 12:34РИА Новости
ГИБДД начала социальную кампанию по борьбе с превышением скорости
1881161140824
Обсудить 121
Владимир КузинАвтоГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
как девочки капризные себя ведут, то делают что-то, то отменяют тут же и это вместо того, чтобы дороги нормально строить и ремонтировать. Видимо люди к камерам на дорогах уже приспособились мало-мальски, надо и за 20 км начать штрафовать, деньги то нужны. И все это на фоне всеобщего сокращения штата ГИБДД, кто работает "в поле". Браво, Правительство, вы себя с каждым днём превосходите...
25 сентября, 10:18
Александр Сергеевич
147102126
Хватит душить народ, лучше займитесь делом!
25 сентября, 10:21
Дмитрий Панов
90100024
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
РИА
Новости
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Золотая осень
Синоптики рассказали о теплой погоде в октябре
Лента
новостей
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Школьный коридор
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Грин-карта и доллары США
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Логотип энергетической компании Газпром
Все или ничего: "Нафтогаз" пошел ва-банк против "Газпрома"
Женщина в наручниках
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Во Львовской области польский солдат убил бойца ВСУ выстрелом в затылок
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
Лента новостейМолния