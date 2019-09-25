МВД выступило за снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел поддерживает идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
Как рассказал Кузин, поправки могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит правительство. Меру обсудят в Госдуме в начале следующего года.
Он также отметил, что сейчас дорожные камеры фиксируют превышение скоростного режима с очень маленьким процентом погрешности.
"Поэтому МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее десять километров в час", — объяснил генерал-майор.
Сегодня лимит ненаказуемого превышения скорости составляет 20 километров в час.