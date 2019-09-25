В Северной Осетии умерла девушка, на которую с ножом напал бывший муж

ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Девушка, на которую с ножом напал бывший муж в Северной Осетии, скончалась в реанимации, сообщил РИА Новости представитель МВД по Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, который пытался убить свою бывшую жену из-за ревности.

Кадры с камер видеонаблюдения попали в социальные сети. На них мужчина склонился над сидящей на стуле женщиной, стал размахивать телефоном, хватать девушку за руки, потом достал нож и начал наносить удары, девушка отчаянно сопротивлялась.

"Ночью девушка скончалась в реанимационном отделении", - сказал собеседник агентства.