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РИА Новости

В Северной Осетии умерла девушка, на которую с ножом напал бывший муж

09:47 25.09.2019
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© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Девушка, на которую с ножом напал бывший муж в Северной Осетии, скончалась в реанимации, сообщил РИА Новости представитель МВД по Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, который пытался убить свою бывшую жену из-за ревности.
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Кадры с камер видеонаблюдения попали в социальные сети. На них мужчина склонился над сидящей на стуле женщиной, стал размахивать телефоном, хватать девушку за руки, потом достал нож и начал наносить удары, девушка отчаянно сопротивлялась.
"Ночью девушка скончалась в реанимационном отделении", - сказал собеседник агентства.
Также ранее МВД по региону сообщало, что бывший муж девушки был оштрафован на 5 тысяч рублей в 2017 году за ее избиение.
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