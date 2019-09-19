СК завел дело на жителя Владикавказа, который напал с ножом на бывшую жену

ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, который пытался убить свою бывшую жену из-за ревности, сообщает СУСК РФ по Северной Осетии.

Кадры с камер видеонаблюдения попали в социальные сети. На них мужчина склонился над сидящей на стуле женщиной, стал размахивать телефоном, хватать девушку за руки, потом достал нож и начал наносить удары, девушка отчаянно сопротивлялась.

"В отношении 31-летнего жителя города Владикавказа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "Покушение на убийство", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в среду подозреваемый пришел на работу к бывшей супруге и в ходе разговора, переросшего в ссору на почве ревности, стал наносить ей удары ножом в область туловища.

"Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина скрылся. Девушка была экстренно госпитализирована в республиканскую клиническую больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время девушка находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.