В Магаданской области изъяли более пяти тонн икры у браконьеров

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ФСБ изъяла более пяти тонн икры лососевых видов рыб на сумму 140 миллионов рублей у браконьеров в поселке Эвенск Магаданской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"Улов" обнаружили в ходе рейдовых мероприятий сотрудники пограничного УФСБ по восточному арктическому району и региональных подразделений Росрыболовства, МВД и Росгвардии.

"Свыше 230 контейнеров с незаконно добытой икорной продукцией было укрыто в автомобилях и нежилых строениях. Предварительный ущерб государству оценивается в сумму 140 миллионов рублей", - говорится в сообщении.