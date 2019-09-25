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РИА Новости

В Магаданской области изъяли более пяти тонн икры у браконьеров

09:44 25.09.2019 (обновлено: 11:30 25.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ФСБ изъяла более пяти тонн икры лососевых видов рыб на сумму 140 миллионов рублей у браконьеров в поселке Эвенск Магаданской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"Улов" обнаружили в ходе рейдовых мероприятий сотрудники пограничного УФСБ по восточному арктическому району и региональных подразделений Росрыболовства, МВД и Росгвардии.
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"Свыше 230 контейнеров с незаконно добытой икорной продукцией было укрыто в автомобилях и нежилых строениях. Предварительный ущерб государству оценивается в сумму 140 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проводится разбирательство.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкБолее 5 тонн икры лососевых видов рыб выявлено и изъято пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району
Более 5 тонн икры лососевых видов рыб выявлено и изъято пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Более 5 тонн икры лососевых видов рыб выявлено и изъято пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району
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ЭвенскРосрыболовствоФСБ РФМагаданская областьПроисшествия
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