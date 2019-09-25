Отказавшейся от овощей и фруктов британке грозит слепота

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жительница Великобритании, которая с детства ест только пиццу, макароны, чипсы и куриные наггетсы, может лишиться зрения, пишет Жительница Великобритании, которая с детства ест только пиццу, макароны, чипсы и куриные наггетсы, может лишиться зрения, пишет Daily Mail

Джейд Янгмен с трех лет страдает расстройством избирательного питания, из-за которого она вынуждена отказаться от фруктов, овощей и некоторых других продуктов. Врачи говорили, что с возрастом это пройдет, но пока изменений нет.

"Я не завтракаю, а на обед я ем кусок пиццы с сыром", — рассказала девушка.

Она признается, что от вида овощей и фруктов ее тошнит. При этом она понимает, что ничего не случится, если она их съест, однако не может заставить себя сделать это.

Янгмен пыталась решить проблему с помощью психотерапевтов, результата это не принесло.

"Я знаю, что это влияет на мое здоровье", — признается она.

Врачи предупредили девушку о риске потери зрения, так как из-за такой "диеты" она не получает необходимые витамины и минералы.

Янгмен серьезно обеспокоена, так как в прошлом году 18-летний Харви Дайер ослеп из-за подобного недуга на один глаз.