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РИА Новости

Отказавшейся от овощей и фруктов британке грозит слепота

09:35 25.09.2019 (обновлено: 11:41 25.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовОвощи и фрукты
Овощи и фрукты
© РИА Новости / Евгений Биятов
Овощи и фрукты. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жительница Великобритании, которая с детства ест только пиццу, макароны, чипсы и куриные наггетсы, может лишиться зрения, пишет Daily Mail.
Джейд Янгмен с трех лет страдает расстройством избирательного питания, из-за которого она вынуждена отказаться от фруктов, овощей и некоторых других продуктов. Врачи говорили, что с возрастом это пройдет, но пока изменений нет.

"Я не завтракаю, а на обед я ем кусок пиццы с сыром", — рассказала девушка.

Она признается, что от вида овощей и фруктов ее тошнит. При этом она понимает, что ничего не случится, если она их съест, однако не может заставить себя сделать это.
Янгмен пыталась решить проблему с помощью психотерапевтов, результата это не принесло.
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"Я знаю, что это влияет на мое здоровье", — признается она.
Врачи предупредили девушку о риске потери зрения, так как из-за такой "диеты" она не получает необходимые витамины и минералы.
Янгмен серьезно обеспокоена, так как в прошлом году 18-летний Харви Дайер ослеп из-за подобного недуга на один глаз.

"Я чувствую себя беспомощной, как будто я не могу с этим ничего поделать. Я просто хочу найти кого-то, кто мне поможет", — рассказала девушка.

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