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РИА Новости

Генпрокуратура выявила факты укрывательства преступлений при лесных пожарах

09:34 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПервый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. 30 июля 2019
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. 30 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ вскрыла факты укрывательства преступлений в сфере противодействия лесным пожарам в регионах, сообщил в среду первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.
"Вскрыты случаи укрывательства преступлений. Нередко дознаватели безосновательно связывают возникновение пожаров с грозами, и даже делают это при наличии категорического заключения экспертов о возгорании ввиду источника огня", - сказал он на совещании в Красноярске.
Так, по его словам, органы дознания в Хабаровском крае по 15 актам лесных пожаров, содержащим признаки статьи УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений", вообще не проводились проверки.
"Помимо вины органов расследования считаю это и упущением в организации прокурорского надзора, отсутствием принципиальной позиции прокурора. Для исправления ситуации необходимо безотлагательно провести сверку материалов и прекратить практику формального обмена постановлениями, добиваться возбуждения уголовных дел", - сказал Буксман.
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Первый заместитель генпрокурора РФ отметил, что причиной природных пожаров зачастую является человек и его желание скрыть незаконные рубки леса. Вместе с тем, по его словам, в 2018 году лишь 642 преступления были квалифицированы по статье об умышленном уничтожении леса, а в первом полугодии текущего года таких преступлений было 348. При этом за прошлый год в суд направлено только 30 таких дел, а в этом году - пока 15.
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Генеральная прокуратура РФАлександр БуксманХабаровский крайПроисшествия
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