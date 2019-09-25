Генпрокуратура выявила факты укрывательства преступлений при лесных пожарах

"Вскрыты случаи укрывательства преступлений. Нередко дознаватели безосновательно связывают возникновение пожаров с грозами, и даже делают это при наличии категорического заключения экспертов о возгорании ввиду источника огня", - сказал он на совещании в Красноярске.

Первый заместитель генпрокурора РФ отметил, что причиной природных пожаров зачастую является человек и его желание скрыть незаконные рубки леса. Вместе с тем, по его словам, в 2018 году лишь 642 преступления были квалифицированы по статье об умышленном уничтожении леса, а в первом полугодии текущего года таких преступлений было 348. При этом за прошлый год в суд направлено только 30 таких дел, а в этом году - пока 15.