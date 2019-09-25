Генпрокуратура выявила факты укрывательства преступлений при лесных пожарах

КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ вскрыла факты укрывательства преступлений в сфере противодействия лесным пожарам в регионах, сообщил в среду первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.
"Вскрыты случаи укрывательства преступлений. Нередко дознаватели безосновательно связывают возникновение пожаров с грозами, и даже делают это при наличии категорического заключения экспертов о возгорании ввиду источника огня", - сказал он на совещании в Красноярске.
Так, по его словам, органы дознания в Хабаровском крае по 15 актам лесных пожаров, содержащим признаки статьи УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений", вообще не проводились проверки.
"Помимо вины органов расследования считаю это и упущением в организации прокурорского надзора, отсутствием принципиальной позиции прокурора. Для исправления ситуации необходимо безотлагательно провести сверку материалов и прекратить практику формального обмена постановлениями, добиваться возбуждения уголовных дел", - сказал Буксман.
Первый заместитель генпрокурора РФ отметил, что причиной природных пожаров зачастую является человек и его желание скрыть незаконные рубки леса. Вместе с тем, по его словам, в 2018 году лишь 642 преступления были квалифицированы по статье об умышленном уничтожении леса, а в первом полугодии текущего года таких преступлений было 348. При этом за прошлый год в суд направлено только 30 таких дел, а в этом году - пока 15.