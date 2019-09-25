Меняйло назвал размер ущерба от преступлений в лесной сфере в Сибири

КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Ущерб от преступлений в лесной сфере в регионах Сибири превысил 10 миллиардов рублей, сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Ущерб от преступлений в лесной отрасли округа оценивается более чем в 10 миллиардов рублей", - сказал Меняйло на совещании в Красноярске под председательством генпрокурора России.
17 сентября, 10:55РИА НовостиЖителя Приморья обвинили в незаконной вырубке леса
По его словам, большая часть преступлений - это незаконная рубка.
Генпрокурор Юрий Чайка назвал неудовлетворительной ситуацию с раскрытием дел по незаконным рубкам и уничтожению лесных насаждений.
"Большинство из них приостанавливается в связи с неустановлением виновного, а впоследствии прекращаются за истечением срока давности. До суда доходит только треть уголовных дел по порубкам и не более 5% по уничтожению лесов", - заметил Чайка, добавив, что за полтора года "ущерб превысил 27 миллиардов рублей, а обеспечено взыскание лишь 650 миллионов рублей".
В Красноярске проводится совещание при генпрокуроре России Юрии Чайке на тему состояния законности в сфере лесопользования. Ранее в прокуратуре России сообщили, что у ведомства есть вопросы к регионам по ведению кадастрового учета земель, несвоевременному планированию лесных участков, незаконным рубкам, нарушениям при заключении договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений. Отдельное внимание прокуроры уделяют проблемам с законом при реализации приоритетных инвестпроектов, обеспечению пожарной безопасности в лесах, нарушениям при экспорте древесины.