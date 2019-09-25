Меняйло назвал размер ущерба от преступлений в лесной сфере в Сибири

КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Ущерб от преступлений в лесной сфере в регионах Сибири превысил 10 миллиардов рублей, сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Ущерб от преступлений в лесной отрасли округа оценивается более чем в 10 миллиардов рублей", - сказал Меняйло на совещании в Красноярске под председательством генпрокурора России.

По его словам, большая часть преступлений - это незаконная рубка.

Генпрокурор Юрий Чайка назвал неудовлетворительной ситуацию с раскрытием дел по незаконным рубкам и уничтожению лесных насаждений.

"Большинство из них приостанавливается в связи с неустановлением виновного, а впоследствии прекращаются за истечением срока давности. До суда доходит только треть уголовных дел по порубкам и не более 5% по уничтожению лесов", - заметил Чайка, добавив, что за полтора года "ущерб превысил 27 миллиардов рублей, а обеспечено взыскание лишь 650 миллионов рублей".