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РИА Новости

Меняйло назвал размер ущерба от преступлений в лесной сфере в Сибири

09:32 25.09.2019
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Ущерб от преступлений в лесной сфере в регионах Сибири превысил 10 миллиардов рублей, сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Ущерб от преступлений в лесной отрасли округа оценивается более чем в 10 миллиардов рублей", - сказал Меняйло на совещании в Красноярске под председательством генпрокурора России.
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По его словам, большая часть преступлений - это незаконная рубка.
Генпрокурор Юрий Чайка назвал неудовлетворительной ситуацию с раскрытием дел по незаконным рубкам и уничтожению лесных насаждений.
"Большинство из них приостанавливается в связи с неустановлением виновного, а впоследствии прекращаются за истечением срока давности. До суда доходит только треть уголовных дел по порубкам и не более 5% по уничтожению лесов", - заметил Чайка, добавив, что за полтора года "ущерб превысил 27 миллиардов рублей, а обеспечено взыскание лишь 650 миллионов рублей".
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В Красноярске проводится совещание при генпрокуроре России Юрии Чайке на тему состояния законности в сфере лесопользования. Ранее в прокуратуре России сообщили, что у ведомства есть вопросы к регионам по ведению кадастрового учета земель, несвоевременному планированию лесных участков, незаконным рубкам, нарушениям при заключении договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений. Отдельное внимание прокуроры уделяют проблемам с законом при реализации приоритетных инвестпроектов, обеспечению пожарной безопасности в лесах, нарушениям при экспорте древесины.
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Сергей МеняйлоСибирский ФОКрасноярскПроисшествия
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