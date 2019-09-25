В нацпарке "Земля леопарда" протестируют беспилотники "Калашникова"

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье протестирует беспилотники Zala концерна "Калашников", которые могут быть использованы для контроля за браконьерами, пожарами и мониторинга редких животных на этой охраняемой территории, сообщил в интервью РИА Новости директор нацпарка Виктор Бардюк.

"Представители "Калашникова" приезжают к нам 30 сентября, они привезут образец беспилотника, и мы его будем тестировать в селе Каменушка вблизи Уссурийского заповедника. Там как раз пройдет координационный совет директоров заповедников Дальнего Востока, приедут представители охотнадзора Дальнего Востока. Беспилотники полетают несколько часов. Потом мы еще протестируем их в холодное время в ноябре и уже после этого будем принимать решение (о покупке)", - сказал Бардюк.

По его словам, это дорогостоящее оборудование, и нужно убедиться, что с помощью него можно и браконьеров отслеживать, и следить за пожарами, и мониторить животных.

"Испытания беспилотников пройдут по инициативе нацпарка. Нам на территорию нужно два (беспилотника). Каждый стоит по 10 миллионов рублей, поэтому подойдем к вопросу приобретения очень осторожно - проверим, пощупаем. Сейчас тепло, и мы посмотрим, как работают тепловизоры на беспилотниках, - насколько они способны различать и животных, и людей с высоты, насколько они заметны. Важно, чтобы и браконьер, и животное их не видели. В морозы мы оценим работу аппарата с точки зрения длительности полета. До конца года решение по этому вопросу будет принято", - добавил собеседник.