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РИА Новости

В нацпарке "Земля леопарда" протестируют беспилотники "Калашникова"

09:24 25.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2
Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье протестирует беспилотники Zala концерна "Калашников", которые могут быть использованы для контроля за браконьерами, пожарами и мониторинга редких животных на этой охраняемой территории, сообщил в интервью РИА Новости директор нацпарка Виктор Бардюк.
"Представители "Калашникова" приезжают к нам 30 сентября, они привезут образец беспилотника, и мы его будем тестировать в селе Каменушка вблизи Уссурийского заповедника. Там как раз пройдет координационный совет директоров заповедников Дальнего Востока, приедут представители охотнадзора Дальнего Востока. Беспилотники полетают несколько часов. Потом мы еще протестируем их в холодное время в ноябре и уже после этого будем принимать решение (о покупке)", - сказал Бардюк.
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По его словам, это дорогостоящее оборудование, и нужно убедиться, что с помощью него можно и браконьеров отслеживать, и следить за пожарами, и мониторить животных.
"Испытания беспилотников пройдут по инициативе нацпарка. Нам на территорию нужно два (беспилотника). Каждый стоит по 10 миллионов рублей, поэтому подойдем к вопросу приобретения очень осторожно - проверим, пощупаем. Сейчас тепло, и мы посмотрим, как работают тепловизоры на беспилотниках, - насколько они способны различать и животных, и людей с высоты, насколько они заметны. Важно, чтобы и браконьер, и животное их не видели. В морозы мы оценим работу аппарата с точки зрения длительности полета. До конца года решение по этому вопросу будет принято", - добавил собеседник.
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Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
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Национальный парк "Земля леопарда"Калашников (концерн)Приморский крайОбщество
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