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РИА Новости

Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

09:20 25.09.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР
Боец народной милиции ДНР
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Боец народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 4.00 до 8.20 (совпадает с мск – ред. ) были зафиксированы нарушения со стороны вооруженных формирований Украины. Огонь велся с применением артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120 и 82 миллиметра. Всего за указанный период было выпущено 35 мин и снарядов. Под обстрелом оказались окраины Донецка. Также обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов подверглись окраины Горловки", - сказал представитель ведомства.
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ДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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