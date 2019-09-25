Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 4.00 до 8.20 (совпадает с мск – ред. ) были зафиксированы нарушения со стороны вооруженных формирований Украины. Огонь велся с применением артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120 и 82 миллиметра. Всего за указанный период было выпущено 35 мин и снарядов. Под обстрелом оказались окраины Донецка. Также обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов подверглись окраины Горловки", - сказал представитель ведомства.