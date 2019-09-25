Яркий спектакль и пиротехническое шоу на закрытии фестиваля "Круг света"

Фестиваль завершился яркой световой новеллой "Код единства" и музыкально-пиротехническим шоу.
Фестиваль завершился яркой световой новеллой "Код единства" и музыкально-пиротехническим шоу.
Спектакль "Код единства" был посвящен истории, культуре и традициям России.
Спектакль "Код единства" был посвящен истории, культуре и традициям России.
После спектакля зрителей ждал высотный фейерверк.
После спектакля зрителей ждал высотный фейерверк.
Небо озарилось сотнями фейерверков.
Посетители на закрытии фестиваля "Круг света 2019" в Москве.
Посетители на закрытии фестиваля "Круг света 2019" в Москве.
Фестиваль "Круг света" проходил с 20 по 24 сентября на девяти площадках.
Фестиваль "Круг света" проходил с 20 по 24 сентября на девяти площадках.
В этом году к фестивалю присоединились Останкинский парк, Политехнический музей и проспект Академика Сахарова.
В этом году к фестивалю присоединились Останкинский парк, Политехнический музей и проспект Академика Сахарова.
Несмотря на неблагоприятную погоду, представления проходили при полных трибунах.
Несмотря на неблагоприятную погоду, представления проходили при полных трибунах.
На Гребном канале зрители увидели в день открытия мультимедийное шоу "Семь нот", а в день закрытия — спектакль "Код единства".
На Гребном канале зрители увидели в день открытия мультимедийное шоу "Семь нот", а в день закрытия — спектакль "Код единства".
На проспекте Сахарова показали лазерное шоу, представление "Космическая одиссея" и виджеинг под современные хиты.
На проспекте Сахарова показали лазерное шоу, представление "Космическая одиссея" и виджеинг под современные хиты.
В Политехническом музее можно было увидеть представления об истории музея и научно-технических достижениях.
В Политехническом музее можно было увидеть представления об истории музея и научно-технических достижениях.
Фейерверк на закрытии фестиваля "Круг света".