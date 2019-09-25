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РИА Новости

Яркий спектакль и пиротехническое шоу на закрытии фестиваля "Круг света"

12:09 25.09.2019 (обновлено: 12:15 25.09.2019)
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В Москве завершился фестиваль "Круг света", за пять дней его площадки посетили около трех миллионов человек. Кадры красочной церемонии закрытия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фестиваль завершился яркой световой новеллой "Код единства" и музыкально-пиротехническим шоу.

Фейерверк на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
1 из 12

Фестиваль завершился яркой световой новеллой "Код единства" и музыкально-пиротехническим шоу.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Спектакль "Код единства" был посвящен истории, культуре и традициям России.

Световое шоу на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
2 из 12

Спектакль "Код единства" был посвящен истории, культуре и традициям России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

После спектакля зрителей ждал высотный фейерверк.

Закрытие фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
3 из 12

После спектакля зрителей ждал высотный фейерверк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Небо озарилось сотнями фейерверков.

Посетительница на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
4 из 12

Небо озарилось сотнями фейерверков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетители на закрытии фестиваля "Круг света 2019" в Москве.

Посетители на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
5 из 12

Посетители на закрытии фестиваля "Круг света 2019" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Круг света" проходил с 20 по 24 сентября на девяти площадках.

Видеопроекция на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
6 из 12

Фестиваль "Круг света" проходил с 20 по 24 сентября на девяти площадках.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В этом году к фестивалю присоединились Останкинский парк, Политехнический музей и проспект Академика Сахарова.

Посетительница на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
7 из 12

В этом году к фестивалю присоединились Останкинский парк, Политехнический музей и проспект Академика Сахарова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Несмотря на неблагоприятную погоду, представления проходили при полных трибунах.

Световое шоу на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
8 из 12

Несмотря на неблагоприятную погоду, представления проходили при полных трибунах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На Гребном канале зрители увидели в день открытия мультимедийное шоу "Семь нот", а в день закрытия — спектакль "Код единства".

Посетители на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
9 из 12

На Гребном канале зрители увидели в день открытия мультимедийное шоу "Семь нот", а в день закрытия — спектакль "Код единства".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На проспекте Сахарова показали лазерное шоу, представление "Космическая одиссея" и виджеинг под современные хиты.

Световое шоу на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
10 из 12

На проспекте Сахарова показали лазерное шоу, представление "Космическая одиссея" и виджеинг под современные хиты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Политехническом музее можно было увидеть представления об истории музея и научно-технических достижениях.

Посетитель на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
11 из 12

В Политехническом музее можно было увидеть представления об истории музея и научно-технических достижениях.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Фейерверк на закрытии фестиваля "Круг света".

Фейерверки на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
12 из 12

Фейерверк на закрытии фестиваля "Круг света".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Фестиваль "Круг света" в МосквеМоскваФото
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