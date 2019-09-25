Владимир Путин на конгрессе ИНТОСАИ. Прямая трансляция

Президент России принимает участие в работе XXIII конгресса INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) — международной организации, которая объединяет высшие органы финансового контроля в странах ООН.

INTOSAI создали в 1953 году, первоначально в нее входили 34 государства. Сейчас она насчитывает почти 200 членов, в том числе Европейскую палату аудиторов.