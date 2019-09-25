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РИА Новости

Владимир Путин на конгрессе ИНТОСАИ. Прямая трансляция

13:47 25.09.2019 (обновлено: 14:33 25.09.2019)
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Трансляция закончилась
Президент России принимает участие в работе XXIII конгресса INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) — международной организации, которая объединяет высшие органы финансового контроля в странах ООН.
INTOSAI создали в 1953 году, первоначально в нее входили 34 государства. Сейчас она насчитывает почти 200 членов, в том числе Европейскую палату аудиторов.
Высший орган — конгресс, который проводится раз в три года в разных странах. В этом году председательство принимает Россия, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин станет президентом организации.
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ИНТОСАИАлексей КудринВ миреВладимир ПутинЭкономика
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