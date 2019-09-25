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РИА Новости

Синоптики рассказали о теплой погоде в октябре

09:08 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗолотая осень
Золотая осень
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с "РГ" заявил, что, согласно предварительному прогнозу, в следующем месяце север европейской части страны, в том числе московский регион, будет в зоне тепла.
Температура выше нормы ожидается в Архангельской области, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, на севере Западной Сибири, Красноярского края, Республики Саха, Чукотского автономного округа и в Магаданской области.
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При этом холоднее привычных показателей будет в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Республиках Хакасия и Тува, Предбайкалье и Забайкалье, Читинской и Амурской областях, а также в Хабаровском крае.
Согласно прогнозу синоптиков, на всей остальной территории страны температура будет около нормы.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что бабье лето наступит в октябре, в сентябре тепла не ожидается.
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