Власти оценили ущерб хабаровских аграриев от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Власти Хабаровского края оценили последствия от паводка этого года для сельхозпроизводителей как более негативные, чем после наводнения 2013 года, сообщает правительство региона.

"Если в целом говорить об ущербе, то в сравнении с 2013 годом ситуация для сельскохозяйственной отрасли оценивается как более неблагоприятная в связи с продолжающимися осадками и невозможностью произвести уборку сельскохозяйственных культур на незатопленных площадях", - сказал министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным властей, общая площадь затопления и переувлажнения сельхозугодий составила 24,2 тысячи гектаров. В 2013 году площадь гибели культур составила 21,4 тысячи гектаров.

Ранее Минсельхоз РФ подтвердил документы на выплаты пострадавшим аграриям на сумму около 94,5 миллиона рублей. Дополнительный пакет для расчета компенсаций на 15,4 миллиона рублей направлен в "Россельхозцентр", откуда документы направят в министерство. В ближайшее время власти региона направят еще один пакет документов на сумму около 46 миллионов рублей для расчета компенсаций.

Власти отмечают, что урожай основных культур снизился на 20%, часть его погибла.