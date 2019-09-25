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РИА Новости

Власти оценили ущерб хабаровских аграриев от паводка

09:04 25.09.2019 (обновлено: 09:06 25.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Власти Хабаровского края оценили последствия от паводка этого года для сельхозпроизводителей как более негативные, чем после наводнения 2013 года, сообщает правительство региона.
"Если в целом говорить об ущербе, то в сравнении с 2013 годом ситуация для сельскохозяйственной отрасли оценивается как более неблагоприятная в связи с продолжающимися осадками и невозможностью произвести уборку сельскохозяйственных культур на незатопленных площадях", - сказал министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным властей, общая площадь затопления и переувлажнения сельхозугодий составила 24,2 тысячи гектаров. В 2013 году площадь гибели культур составила 21,4 тысячи гектаров.
Ранее Минсельхоз РФ подтвердил документы на выплаты пострадавшим аграриям на сумму около 94,5 миллиона рублей. Дополнительный пакет для расчета компенсаций на 15,4 миллиона рублей направлен в "Россельхозцентр", откуда документы направят в министерство. В ближайшее время власти региона направят еще один пакет документов на сумму около 46 миллионов рублей для расчета компенсаций.
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Власти отмечают, что урожай основных культур снизился на 20%, часть его погибла.
"Оценка финансово-экономических последствий от чрезвычайной ситуации для хозяйств всех категорий составит более 1 миллиарда рублей... Всего в крае от паводков и переувлажнения почв в 8 районах края пострадали 65 предприятий. В их числе 15 сельхозорганизаций, 49 крестьянско-фермерских хозяйств", - отмечается в сообщении.
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Министерство сельского хозяйства РФХабаровский крайЭкономика
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