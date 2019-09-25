Шефчович оценил трехсторонние переговоры по газу

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Мария Князева. Атмосфера между российской и украинской делегациями на последней трёхсторонней встрече по транзиту газа на министерском уровне была куда лучше, нежели до лета, рассказал РИА Новости ее участник вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Меня очень воодушевили позитивная атмосфера и конструктивный дух, которые были на встрече между российской и украинской делегациями (на прошлой неделе - ред.) Атмосфера была действительно иной и намного лучше, чем в прошлый раз перед летом", - сказал Шефчович.

Первая трехсторонняя встреча на министерском уровне по вопросу продолжения транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины после 2019 года прошла в июле 2018 года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита.

Вторая министерская встреча состоялась в январе нынешнего года. Никаких конкретных договоренностей на ней достигнуто не было, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему транзита. По мнению Еврокомиссии, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы - быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.

Следующая трехсторонняя встреча на министерском уровне прошла 19 сентября. Шефчович, среди прочего, отмечал после этих консультаций сближение позиций сторон по большинству вопросов, которые были обсуждены.