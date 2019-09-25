В Ангарске три человека погибли после наезда иномарки на пешеходов

ИРКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Три человека погибли в Ангарске в результате ДТП с наездом машины на пешеходов, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

По данным полиции, 29-летний житель Ангарска вечером во вторник, находясь за рулем Subaru Legacy, во время обгона не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части на тротуар, где в это время находились два пешехода, и опрокинулся.

"В результате ДТП 25-летняя девушка-пассажир, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте происшествия. Пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу, где позже от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

Водитель и еще один пассажир иномарки получили незначительные травмы. Ранее молодой человек, находившийся за рулем Subaru Legacy, четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе дважды - за проезд на запрещающий сигнал светофора.