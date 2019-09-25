Сбор глав антитеррористических подразделений СНГ стартовал в Армении

ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Двухдневный cбор руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб государств-учпстников СНГ стартовал в среду в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

"Участниками двухдневных сборов стали представили органов безопасности и спецслужб Армении Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета и органов отраслевого сотрудничества СНГ", - сказал на открытии глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

По данным организаторов, ключевым мероприятием сбора стане проведение заключительных этапов совместных антитеррористических учений компетентных органов стран Содружества "Арарат-Антитеррор-2019", в частности, проведение подразделениями СНБ Армении контртеррористической операции по освобождению заложников и нейтрализации террористов на объекте топливно-энергетического комплекса.