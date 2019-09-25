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РИА Новости

Хиллари Клинтон поддержала решение о начале процедуры импичмента Трампа

08:48 25.09.2019
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© РИА Новости / Никита Шохов
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Хиллари Клинтон . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение американской Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, пишет журнал People.
Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
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"Я выступаю за начало (процедуры – Прим. ред.) импичмента. Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай", - заявила Клинтон, слова которой приводит издание.
"Но эти последние поступки (Трампа) вокруг Украины, попытки вовлечь президента Украины (Владимира Зеленского) в заговор, чтобы навредить бывшему вице-президенту (США Джо) Байдену или потерять военного партнера, который нужен ему, чтобы защищать себя от друга Трампа (Владимира) Путина и дальнейшей агрессии России – если это не причина для импичмента, то я не знаю, (что может ей стать - Прим. ред.)", - добавила бывший госсекретарь.
Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что американский лидер во время разговора с Зеленским якобы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
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Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп при этом разговоре, предположительно, неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампХиллари КлинтонСШАВ мире
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