На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией

АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.