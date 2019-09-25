На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией

АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
"Несколько полицейских получили ранения при взрыве автобуса с использованием самодельного взрывного устройства в районе Юрегир, они доставлены в больницы. Их состояние не вызывает опасений", - сказал Демирташ в эфире телеканала NTV.
По информации телеканала, ранения получили пять полицейских.
Ранее подобные нападения на полицейских и военных на юго-востоке Турции совершали члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).