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РИА Новости

На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией

08:40 25.09.2019
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
"Несколько полицейских получили ранения при взрыве автобуса с использованием самодельного взрывного устройства в районе Юрегир, они доставлены в больницы. Их состояние не вызывает опасений", - сказал Демирташ в эфире телеканала NTV.
По информации телеканала, ранения получили пять полицейских.
Ранее подобные нападения на полицейских и военных на юго-востоке Турции совершали члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
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