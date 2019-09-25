Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T11:35Z
https://ria.ru/20190925/1559092727.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153268/35/1532683508_0:99:3290:1950_1036x0_80_0_0_82b0d917f6cc5a9a6fdc1880878d5888.jpg
РИА Новости

В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей

08:40 25.09.2019 (обновлено: 11:35 25.09.2019)
23838
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Инцидент произошел на Тихорецком бульваре. Вооруженные пистолетом и молотком грабители отняли у потерпевшего рюкзак и скрылись на автомобиле.
Полиция объявила план "Перехват". Машину нашли брошенной на одной из столичных улиц.
Потерпевший обратился к сотрудникам скорой с ушибом головы, от госпитализации он отказался. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Эмблема Lexus на радиаторной решетке автомобиля
23 сентября, 09:27РИА Новости
СМИ: у безработного москвича угнали автомобиль за семь миллионов рублей
156021134014
Обсудить 19
МоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Я смотрю для Москвы это уже стало обыденным, носить миллионы в рюкзаках, чемоданах и авоськах. Вот что значит богатый город.
25 сентября, 09:30
Владимир Иванов
2271121
Безработный очередной. Шёл мимоходом.
25 сентября, 08:45
любовь орлова
1390001
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
РИА
Новости
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Лента
новостей
Пассажирский самолет в небе
В аэропорту Барнаула у самолета при посадке загорелась стойка шасси
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Женщина в наручниках
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Грин-карта и доллары США
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Школьный коридор
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Коридор в больнице
В Москве голый мужчина сбежал из больницы, куда попал после прыжка в реку
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Украинский призывник женился на двоюродной бабушке для отсрочки от армии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
Лента новостейМолния