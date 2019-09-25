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РИА Новости

В Минздраве рассказали, как правильно питаться осенью

08:39 25.09.2019 (обновлено: 12:41 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоФрукты и овощи – обязательная составляющая рациона
Фрукты и овощи – обязательная составляющая рациона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Включение в свой рацион свежих овощей и фруктов помогает поддержать иммунитет осенью, рассказал RT главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Эксперт порекомендовал есть оставшиеся после летнего сезона овощи и фрукты именно в свежем виде, а консервированные и замороженные продукты оставить на зиму.
Кроме того, по словам Тутельяна, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, не переедать и активно заниматься спортом.
"Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше", — отметил диетолог.
При этом мужчинам советуют потреблять около двух тысяч килокалорий в день, а женщинам — не более 1,8 тысячи килокалорий.
Золотая осень
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