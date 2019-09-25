В Минздраве рассказали, как правильно питаться осенью

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Включение в свой рацион свежих овощей и фруктов помогает поддержать иммунитет осенью, рассказал Включение в свой рацион свежих овощей и фруктов помогает поддержать иммунитет осенью, рассказал RT главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Эксперт порекомендовал есть оставшиеся после летнего сезона овощи и фрукты именно в свежем виде, а консервированные и замороженные продукты оставить на зиму.

Кроме того, по словам Тутельяна, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, не переедать и активно заниматься спортом.

"Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше", — отметил диетолог.