Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T10:47Z
https://ria.ru/20190925/1559092573.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155072/97/1550729770_0:94:2048:1246_1036x0_80_0_0_cd3762b7225f7a688833c41d8b650403.jpg
РИА Новости

Клишас: отказ США в визах участникам Генассамблеи подрывает принципы ООН

08:31 25.09.2019 (обновлено: 10:47 25.09.2019)
66786
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Отказ США выдать визы делегатам Российской Федерации для участия в Генассамблее ООН подрывает принципы работы ООН как всемирной встречи высокого уровня, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации Российской Федерации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Константин Косачев
24 сентября, 13:50РИА Новости
В Совфеде пообещали "чувствительные" ответные меры на отказ в визах США
"Действия американской стороны — это не просто акт неуважения к работе международной организации, но и прямое нарушение правил функционирования ее органов. Недопущение российской делегации к участию в работе сессии Генассамблеи подрывает принципы работы ООН как всемирной встречи высокого уровня", — сказал Клишас.
Эти принципы прописаны как в уставе ООН, так и в правилах процедуры ее Генеральной Ассамблеи, отметил сенатор.
74-я сессич Генеральной Ассамблеи ООН
24 сентября, 13:07РИА Новости
В Кремле назвали отказ выдать визы делегации на ГА ООН неприемлемым
11917221715
Обсудить 12
74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Давно пора отвечать на враждебные действия штатов, а не "жевать сопли" и просто "делать недовольный вид".
25 сентября, 09:20
Volodia Trump
3120005
блаблабла....
25 сентября, 10:01
Арсений Понфиленко
2130010
Рекомендуем
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
РИА
Новости
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Лента
новостей
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Логотип энергетической компании Газпром
Все или ничего: "Нафтогаз" пошел ва-банк против "Газпрома"
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
Лента новостейМолния