Клишас: отказ США в визах участникам Генассамблеи подрывает принципы ООН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Отказ США выдать визы делегатам Российской Федерации для участия в Генассамблее ООН подрывает принципы работы ООН как всемирной встречи высокого уровня, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации Российской Федерации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Действия американской стороны — это не просто акт неуважения к работе международной организации, но и прямое нарушение правил функционирования ее органов. Недопущение российской делегации к участию в работе сессии Генассамблеи подрывает принципы работы ООН как всемирной встречи высокого уровня", — сказал Клишас.