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РИА Новости

Спасение плавбазы "Петр Житников" может обойтись в 30 миллионов рублей

08:21 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховВиды острова Итуруп
Виды острова Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Спасение горящей плавбазы "Петр Житников", терпящей бедствие у курильского острова Итуруп, может обойтись судовладельцу в сумму около 30 миллионов рублей, сообщил в среду РИА Новости информированный источник в рыбной отрасли.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас".
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"Счет за совокупность работ по спасению плавбазы "Петр Житников" может обойтись компании-судовладельцу в сумму около 30 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
По его информации, на аварийном судне продолжается проливка помещения консервного цеха плавбазы, в которой с возгорания горфотары и начался пожар. К дрейфующему "Житникову" пришвартованы два спасательных судна – "Преданный" и "Атлас", экипажи которых участвуют в борьбе с возгоранием.
Как ранее сообщил РИАК Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, в среду двумя чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" эвакуированных на Шикотан часть экипажа "Житникова" доставят во Владивосток. Пассажиров с Шикотана на Кунашир доставят судами к прибытию самолетов.
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