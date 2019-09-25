Спасение плавбазы "Петр Житников" может обойтись в 30 миллионов рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Спасение горящей плавбазы "Петр Житников", терпящей бедствие у курильского острова Итуруп, может обойтись судовладельцу в сумму около 30 миллионов рублей, сообщил в среду РИА Новости информированный источник в рыбной отрасли.

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас".

"Счет за совокупность работ по спасению плавбазы "Петр Житников" может обойтись компании-судовладельцу в сумму около 30 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, на аварийном судне продолжается проливка помещения консервного цеха плавбазы, в которой с возгорания горфотары и начался пожар. К дрейфующему "Житникову" пришвартованы два спасательных судна – "Преданный" и "Атлас", экипажи которых участвуют в борьбе с возгоранием.