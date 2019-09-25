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РИА Новости

У жителя Чукотки нашли банку с золотом на 2,8 миллиона рублей

08:11 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗолото
Золото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Золото. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Полиция на Чукотке задержала жителя Билибино, у которого нашли банку с золотом на 2,8 миллиона рублей, сообщает региональное УМВД РФ.
"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 46-летний житель города Билибино, у которого при себе имелась стеклянная банка объемом 580 миллилитров с содержащимся в ней веществом желтого цвета, похожим на драгоценный металл, общим весом около 1,33 килограмма", - говорится в сообщении.
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Как показала проведенная экспертиза, в банке - природное рассыпное шлиховое и рудное золото, содержащее в своем составе химически чистое золото и серебро весом 917 грамма и 106 граммов соответственно, на общую сумму более 2,8 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга".
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