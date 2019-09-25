У жителя Чукотки нашли банку с золотом на 2,8 миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Полиция на Чукотке задержала жителя Билибино, у которого нашли банку с золотом на 2,8 миллиона рублей, сообщает региональное УМВД РФ.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 46-летний житель города Билибино, у которого при себе имелась стеклянная банка объемом 580 миллилитров с содержащимся в ней веществом желтого цвета, похожим на драгоценный металл, общим весом около 1,33 килограмма", - говорится в сообщении.

Как показала проведенная экспертиза, в банке - природное рассыпное шлиховое и рудное золото, содержащее в своем составе химически чистое золото и серебро весом 917 грамма и 106 граммов соответственно, на общую сумму более 2,8 миллиона рублей.