В Якутии возобновили поиски пропавшего вертолета Eurocopter

ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Полярные авиалинии" возобновила поиски пропавшего в Оймяконском районе Якутии вертолета Eurocopter, полеты выполняются по заявке Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, сообщает пресс-служба регионального авиаперевозчика.
Ранее сообщалось, что 15 сентября Eurocopter, выполнявший полеты в Оймяконском и Томпонском районах, не выходит на связь. На борту находились пилот и два пассажира. Во вторник в авиакомпании рассказали о том, что поиски пропавшего вертолета в течение семи дней не привели к результатам. Полеты вертолета Ми-8, который вел поиски, прекращены из-за неблагоприятных метеоусловий. Экипаж и вертолет вернулись из Оймякона в Якутск.
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В среду региональный авиаперевозчик сообщил о возобновлении поисков на воздушном судне Ми-8МТВ.
"Экипаж с группой спасателей на борту вылетел из аэропорта "Якутск". Вылет выполняется по заявке Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", — рассказали в пресс-службе.