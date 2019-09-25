В Якутии возобновили поиски пропавшего вертолета Eurocopter

Ранее сообщалось, что 15 сентября Eurocopter, выполнявший полеты в Оймяконском и Томпонском районах, не выходит на связь. На борту находились пилот и два пассажира. Во вторник в авиакомпании рассказали о том, что поиски пропавшего вертолета в течение семи дней не привели к результатам. Полеты вертолета Ми-8, который вел поиски, прекращены из-за неблагоприятных метеоусловий. Экипаж и вертолет вернулись из Оймякона в Якутск.