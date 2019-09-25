В Якутске женщина и ребенок попали в больницу после пожара в жилом доме

ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Женщина и ребенок госпитализированы из-за пожара в жилом доме в Якутске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

В среду поступила информация о пожаре в Якутске.

"Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме по улице Якова Потапова. С места пожара госпитализированы женщина 1993 года рождения и ребенок 2012 года рождения. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 20 квадратных метров", - отмечает пресс-служба.