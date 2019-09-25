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РИА Новости

В Якутске женщина и ребенок попали в больницу после пожара в жилом доме

08:07 25.09.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Женщина и ребенок госпитализированы из-за пожара в жилом доме в Якутске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
В среду поступила информация о пожаре в Якутске.
"Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме по улице Якова Потапова. С места пожара госпитализированы женщина 1993 года рождения и ребенок 2012 года рождения. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 20 квадратных метров", - отмечает пресс-служба.
Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, виновник и ущерб устанавливаются, добавили в ГУ МЧС.
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