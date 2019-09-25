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РИА Новости

Моди получил награду от Билла Гейтса за кампанию по чистоте Индии

07:49 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду получил награду, учреждённую фондом Билла и Мелинды Гейтс, за прогресс страны в обеспечении доступа ее жителей к санитарии, сообщает телеканал NDTV.
Отмечается, что награду Global Goalkeeper Award индийскому премьеру вручил сам основатель корпорации Microsoft "на полях" проходящей в Нью-Йорке очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мечта господина Махатмы Ганди о чистоте становится реальностью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кампания "Чистая Индия" спасла от болезней триста тысяч человек. Ничего подобного в мире прежде не было", - сказал Моди на вручении премии.
Правительство Индии во главе Моди в 2014 году дало старт кампании "Чистая Индия", цель которой - очистить страну от мусора ко 2 октября 2019 года, когда индийцы будут отмечать 150-летие Махатмы Ганди. Несмотря на многомиллионные вложения и достигнутый за последние годы значительный прогресс на этом направлении, индийские города остаются лидерами в рейтингах самых загрязнённых мест на планете.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Вчера, 01:04РИА Новости
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