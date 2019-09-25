Моди получил награду от Билла Гейтса за кампанию по чистоте Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду получил награду, учреждённую фондом Билла и Мелинды Гейтс, за прогресс страны в обеспечении доступа ее жителей к санитарии, сообщает телеканал Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду получил награду, учреждённую фондом Билла и Мелинды Гейтс, за прогресс страны в обеспечении доступа ее жителей к санитарии, сообщает телеканал NDTV

Отмечается, что награду Global Goalkeeper Award индийскому премьеру вручил сам основатель корпорации Microsoft "на полях" проходящей в Нью-Йорке очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мечта господина Махатмы Ганди о чистоте становится реальностью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кампания "Чистая Индия" спасла от болезней триста тысяч человек. Ничего подобного в мире прежде не было", - сказал Моди на вручении премии.