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РИА Новости

Косачев заявил, что рассмотрение импичмента Трампу связано с выборами в США

07:37 25.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава международного комитета Совфеда Константин Косачев
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Исход ситуации с возможным объявлением импичмента президенту США Дональду Трампу определяется интересами сторон в контексте предстоящих выборов главы государства, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
"Импичмент, разумеется, внутреннее дело США. Пока не ясны ни основания, ни процедуры, ни перспективы", - сказал Косачев РИА Новости в среду.
По его словам, есть основания полагать, что исход ситуации будет определяться не сутью вопроса, а "интересами противостоящих сторон в контексте избирательной кампании в 2020 году". "Что, разумеется, не прибавляет доверия к искренности инициаторов импичмента", - заключил политик.
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Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампКонстантин КосачевСШАУкраинаВ мире
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