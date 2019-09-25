Косачев заявил, что рассмотрение импичмента Трампу связано с выборами в США

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Исход ситуации с возможным объявлением импичмента президенту США Дональду Трампу определяется интересами сторон в контексте предстоящих выборов главы государства, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
"Импичмент, разумеется, внутреннее дело США. Пока не ясны ни основания, ни процедуры, ни перспективы", - сказал Косачев РИА Новости в среду.
По его словам, есть основания полагать, что исход ситуации будет определяться не сутью вопроса, а "интересами противостоящих сторон в контексте избирательной кампании в 2020 году". "Что, разумеется, не прибавляет доверия к искренности инициаторов импичмента", - заключил политик.