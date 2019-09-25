Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T07:26Z
https://ria.ru/20190925/1559091785.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/84/1555058497_0:184:3314:2048_1036x0_80_0_0_d883cbe3f20682e334b14c5595b38249.jpg
РИА Новости

В Забайкалье оштрафовали фирму на 10 миллионов рублей за дачу взятку

07:26 25.09.2019
566
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗдание управления Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Е. П. Славского
Здание управления Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Е. П. Славского
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Здание управления Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Е. П. Славского. Архивное фото
ЧИТА, 25 сен – РИА Новости. Суд в Забайкалье назначил штраф в 10 миллионов рублей фирме "АргуньСервисТранс" за дачу взятки гендиректору Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Е.П. Славского, которое занимается добычей урана, в размере 8 миллионов рублей, сообщила региональная прокуратура.
"Установлено, что с февраля 2018 года по май 2019 года директор общества с ограниченной ответственностью "АргуньСервисТранс" передал незаконное денежное вознаграждение генеральному директору публичного акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П. Славского" в размере 8 млн. рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деньги передавались за возможность заключения и беспрепятственного исполнения договоров по организации питания. Основные фигуранты дела взяты под стражу.
"Прокуратура возбудила в отношении общества с ограниченной ответственностью дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). По результатам его рассмотрения суд назначил организации штраф в размере 10 млн. рублей", - отметили в пресс-службе.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
23 сентября, 16:15РИА Новости
Уральцу назначили штраф в 4,1 миллиона рублей за посредничество во взятке
В ведомстве добавили, что по ходатайству прокурора на имущество фирмы наложен арест на стоимостью около 6 миллионов рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.
По данным с официального сайта компании, Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского - крупнейшее в Забайкальском крае многоотраслевое горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, флагман российской уранодобывающей отрасли.
1300000
Обсудить 0
Забайкальский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Забайкалье водитель пытался скрыться от полиции с 60 килограммами конопли
РИА
Новости
Золото
У жителя Чукотки нашли банку с золотом на 2,8 миллиона рублей
Российские рубли
В Забайкалье начальник отделения почты похитила полтора миллиона рублей
Церемония награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Премию "Эмми" получило интервью нью-йоркского архиепископа
Лента
новостей
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
Последнюю ракету "Союз-ФГ" с украинским оборудованием запустят с Байконура
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Конгрессмен-республиканец прокомментировал процесс импичмента Трампу
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский экс-министр предложил способ заработать на "плохой России"
В Якутии сотрудники управления ФСБ задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков
В Якутии задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
Косачев заявил, что рассмотрение импичмента Трампу связано с выборами в США
Остров Итуруп
Погода затрудняет тушение пожара на аварийной плавбазе
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
Лента новостейМолния