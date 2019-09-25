В Забайкалье оштрафовали фирму на 10 миллионов рублей за дачу взятку

ЧИТА, 25 сен – РИА Новости. Суд в Забайкалье назначил штраф в 10 миллионов рублей фирме "АргуньСервисТранс" за дачу взятки гендиректору Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Е.П. Славского, которое занимается добычей урана, в размере 8 миллионов рублей, сообщила региональная прокуратура.

"Установлено, что с февраля 2018 года по май 2019 года директор общества с ограниченной ответственностью "АргуньСервисТранс" передал незаконное денежное вознаграждение генеральному директору публичного акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П. Славского" в размере 8 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги передавались за возможность заключения и беспрепятственного исполнения договоров по организации питания. Основные фигуранты дела взяты под стражу.

"Прокуратура возбудила в отношении общества с ограниченной ответственностью дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). По результатам его рассмотрения суд назначил организации штраф в размере 10 млн. рублей", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по ходатайству прокурора на имущество фирмы наложен арест на стоимостью около 6 миллионов рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.