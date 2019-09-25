Последнюю ракету "Союз-ФГ" с украинским оборудованием запустят с Байконура

БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен – РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15" отправят с космодрома Байконур к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости с космодрома.

Это будет последний пуск данного носителя в истории.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса, старт планируется на 16.57 мск. Через девять с половиной минут ракета выведет корабль на орбиту. После этого начнется шестичасовой полет "Союза МС-15" к МКС. Стыковка корабля и станции планируется на 22.46 мск в тот же день.

Прощай, Украина

Запуск ракеты "Союз-ФГ" станет 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты. Все пуски носителя, за исключением полета в 2018 году, прошли без аварий. "Союз-ФГ" специальная модификация ракеты для пилотируемых запусков. Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России. В "Союзе-ФГ" в системе управления используются украинские компоненты.

В ноябре Россия полностью прекратит эксплуатацию ракет с украинскими комплектующими. Последней станет легкая ракета "Рокот", которой предстоит вывести на орбиту спутники связи "Гонец".

Помимо того, знаковым данный пуск станет в связи с тем, что это последний пуск с "Гагаринского старта" (именно с него в космос отправился Юрий Гагарин) перед закрытием на модернизацию. Реконструкция для пусков с него ракет поколения "Союз-2" начнется со следующего года. Предполагается, что модернизация продлится около трех лет. Финансировать работу в равных долях будут Россия, Казахстан и ОАЭ. Общая сумма затрат на модернизацию составит 87 миллионов долларов.

Для пусков с "Гагаринского старта" ракет "Союз-2" с цифровой системой управления необходимо заменить в наземном оборудовании аналоговые пульты, применяемые при проверках и пусках ракеты, на компьютерную технику. Соответственно, требуется замена всей кабельной сети. Крупные монтажные работы предстоит провести непосредственно на стартовом комплексе. Максимальный диаметр обтекателя, применяемого на ракетах "Союз-ФГ", составляет 3,715 метра. На ракетах "Союз-2" применяется обтекатель диаметром 4,11 метра. Увеличенный диаметр головного обтекателя ракеты позволяет размещать под ним более объемные спутники. Однако для установки ракеты с таким большим обтекателем в стартовую систему необходимо выполнить масштабные и дорогостоящие работы по реконструкции ферм обслуживания. В 2004-2005 годах под ракеты "Союз-2" модернизировали 31-ю площадку Байконура.

"Гагарин" из Эмиратов

На борту "Союза МС-15" стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Скрипочка и Меир после 187 дней на борту МКС возвратятся на Землю 30 марта 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Как рассказал сам Аль-Мансури, он гордится тем, что будет первым арабским космонавтом, своеобразным Юрием Гагариным. Среди экспериментов, которые он будет проводить на МКС, в частности, - исследование влияние невесомости на выращивание фиников.

Возвращение Аль-Мансури на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, работающими сейчас на станции, намечается на 3 октября. Расстыковка корабля от МКС состоится в 10.36 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.