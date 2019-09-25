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РИА Новости

Авиакомпания "Аврора" доставит в Приморье экипаж горящей плавбазы

06:57 25.09.2019 (обновлено: 08:29 25.09.2019)
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© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»Воздушное судно авиакомпании "Аврора"
Воздушное судно авиакомпании Аврора
© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
Воздушное судно авиакомпании "Аврора". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Два чартерных рейса планируются в среду из Южно-Курильска во Владивосток для доставки экипажа аварийной плавбазы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас".
"Сегодня планируется два спецавиарейса компании "Аврора". Они запланированы на 17:00 (9:00 мск) и 20:30 (12:30 мск). Членов экипажа будут доставлять с Шикотана на Кунашир на двух судах по 70 человек на каждом к прилету самолетов", - рассказал глава муниципального образования.
Ранее исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Алексей Белик сообщил РИА Новости, что доставка эвакуированных на Шикотан членов экипажа плавбазы "Петр Житников" пройдет в течение трех дней.
Бухта Крабовая на острове Шикотан
Вчера, 05:37РИА Новости
Спасательное судно "Атлас" прибыло на помощь горящей плавбазе
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