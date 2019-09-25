Экипаж аварийной плавбазы доставят в Приморье в течение трех дней

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Доставка эвакуированных на Шикотан членов экипажа горящей плавбазы "Петр Житников" пройдет в течение трех дней, сообщил в среду РИА Новости исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Алексей Белик.

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда.

"Правительство региона ведет постоянные конструктивные переговоры с судовладельцем. По нашим данным, в течение трех дней все люди будут доставлены в пункт приписки судна Владивосток", - рассказал Белик.

Исполняющий обязанности главы региона подтвердил, что сейчас экипаж находится в пунктах временного размещения в селе Крабозаводское на Шикотане.