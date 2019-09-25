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РИА Новости

Экипаж аварийной плавбазы доставят в Приморье в течение трех дней

06:36 25.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Остров Шикотан Сахалинской области. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Доставка эвакуированных на Шикотан членов экипажа горящей плавбазы "Петр Житников" пройдет в течение трех дней, сообщил в среду РИА Новости исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Алексей Белик.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работают спасательные суда.
"Правительство региона ведет постоянные конструктивные переговоры с судовладельцем. По нашим данным, в течение трех дней все люди будут доставлены в пункт приписки судна Владивосток", - рассказал Белик.
Исполняющий обязанности главы региона подтвердил, что сейчас экипаж находится в пунктах временного размещения в селе Крабозаводское на Шикотане.
Бухта Крабовая на острове Шикотан
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"Они всеми необходимыми вещами обеспечены, питанием, в том числе горячим. Медицинская помощь никому не потребовалась, но при необходимости она будет оказана", - заключил Белик.
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