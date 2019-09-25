Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T10:09Z
https://ria.ru/20190925/1559091524.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155884/92/1558849261_0:406:2720:1935_1036x0_80_0_0_2db9a9a278e4ccb979308ddc9958573e.jpg
РИА Новости

Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН

06:12 25.09.2019 (обновлено: 10:09 25.09.2019)
142555
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 25 сен — РИА Новости. На приеме в честь глав делегаций, организованном от имени Дональда Трампа, состоялся краткий контакт главы МИД Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке.
Источник в российской делегации рассказал агентству, что "разговор был вполне деловой".
Лавров возглавляет российскую делегацию в Генассамблее ООН. Его выступление намечено на 27 сентября. Накануне он встретился с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом. Они обсудили двусторонние отношения с акцентом на визит Владимира Путина в Эр-Рияд.
Также дипломат принял участие во встрече "астанинской тройки" — России, Турции и Ирана — на министерском уровне.
Кроме того, по словам источника в российской делегации, в среду Лавров проведет первую встречу с новым министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 02:26РИА Новости
Лавров обсудил с саудовским коллегой двусторонние отношения и визит Путина
56653201628113
Обсудить 26
74-я сессия Генассамблеи ООНДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийООНРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Новость огонь!
25 сентября, 07:33
Роман Коломинов
2233426011
И нервно крикнуло:"верните Крым!"
25 сентября, 09:02
Татьяна Нск
28500128
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
РИА
Новости
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Школьный коридор
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Лента
новостей
Женщина в наручниках
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Во Львовской области польский солдат убил бойца ВСУ выстрелом в затылок
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
Грин-карта и доллары США
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Миллиард рублей пятитысячными купюрами помещается в контейнер объемом менее одного кубометра
В Краснодаре показали, как выглядит контейнер с миллиардом рублей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
Лента новостейМолния