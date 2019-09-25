Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН

ООН, 25 сен — РИА Новости. На приеме в честь глав делегаций, организованном от имени Дональда Трампа, состоялся краткий контакт главы МИД Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке.

Источник в российской делегации рассказал агентству, что "разговор был вполне деловой".

Лавров возглавляет российскую делегацию в Генассамблее ООН. Его выступление намечено на 27 сентября. Накануне он встретился с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом. Они обсудили двусторонние отношения с акцентом на визит Владимира Путина в Эр-Рияд.

Также дипломат принял участие во встрече "астанинской тройки" — России, Турции и Ирана — на министерском уровне.