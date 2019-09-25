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РИА Новости

В Якутии задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков

05:53 25.09.2019 (обновлено: 11:37 25.09.2019)
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© Фото : Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)В Якутии сотрудники управления ФСБ задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков
В Якутии сотрудники управления ФСБ задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков
© Фото : Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 25 сен — РИА Новости. В Якутии сотрудники управления Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.
Как отметили в ведомстве, иностранец организовал канал поставки наркотических средств на территорию Якутии "в крупном размере".
По данным УФСБ, в съемной квартире на улице Курашова у подозреваемого обнаружены и изъяты десять свертков наркотических средств весом более 3,8 килограмма.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — пункт "г" части 4 статьи 228.1 ("Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере") УК России.
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ФСБ РФРоссияЯкутияБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Надеюсь пожизненное будет
25 сентября, 07:18
sserj1679
1510000
В Якутии бескрайние поля мака, гашиша и конопли - зачем им ещё наркотики?!!!
25 сентября, 07:31
Robin Goodov
0000013
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