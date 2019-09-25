В Якутии задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков

ЯКУТСК, 25 сен — РИА Новости. В Якутии сотрудники управления Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.
Как отметили в ведомстве, иностранец организовал канал поставки наркотических средств на территорию Якутии "в крупном размере".
По данным УФСБ, в съемной квартире на улице Курашова у подозреваемого обнаружены и изъяты десять свертков наркотических средств весом более 3,8 килограмма.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — пункт "г" части 4 статьи 228.1 ("Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере") УК России.