В Якутии задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков

В Якутии сотрудники управления ФСБ задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков

© Фото : Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия) В Якутии сотрудники управления ФСБ задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков

ЯКУТСК, 25 сен — РИА Новости. В Якутии сотрудники управления Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины за организацию поставки наркотиков, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Как отметили в ведомстве, иностранец организовал канал поставки наркотических средств на территорию Якутии "в крупном размере".

По данным УФСБ, в съемной квартире на улице Курашова у подозреваемого обнаружены и изъяты десять свертков наркотических средств весом более 3,8 килограмма.