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РИА Новости

Конгрессмен-республиканец прокомментировал процесс импичмента Трампу

05:48 25.09.2019 (обновлено: 06:09 25.09.2019)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Основанием для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, о которой во вторник объявили демократы, стали слухи и публикации в СМИ, заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.
Спикера палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
"Самым серьезным вопросом, который может рассмотреть палата представителей, является импичмент президента. К сожалению, демократы палаты представителей начали действовать в этом направлении, чтобы объявить импичмент президенту Трампу, основываясь только на сообщениях прессы и слухах", - говорится в заявлении Маккола, который фактически является заместителем главы комитета по иностранным делам палаты представителей.
Он назвал действия демократов "разочаровывающим порывом" и отметил, что у законодателей "нет даже основных фактов" относительно действий президента.
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При этом Маккол напомнил, что исполняющий обязанности директора Национальной разведки проведет брифинг членов конгресса в четверг, а полная стенограмма разговора президента Трампа с его украинским коллегой будет опубликована в среду.
Кроме того, показания даст добровольный осведомитель из числа сотрудников американской разведки, с жалобы которого на действия Трампа и начался скандал.
"Это безответственно, что демократы Палаты представителей стали действовать, не дожидаясь всего этого", - резюмировал конгрессмен.
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