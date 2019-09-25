Конгрессмен-республиканец прокомментировал процесс импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Основанием для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, о которой во вторник объявили демократы, стали слухи и публикации в СМИ, заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Спикера палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

"Самым серьезным вопросом, который может рассмотреть палата представителей, является импичмент президента. К сожалению, демократы палаты представителей начали действовать в этом направлении, чтобы объявить импичмент президенту Трампу, основываясь только на сообщениях прессы и слухах", - говорится в заявлении Маккола, который фактически является заместителем главы комитета по иностранным делам палаты представителей.

Он назвал действия демократов "разочаровывающим порывом" и отметил, что у законодателей "нет даже основных фактов" относительно действий президента.

При этом Маккол напомнил, что исполняющий обязанности директора Национальной разведки проведет брифинг членов конгресса в четверг, а полная стенограмма разговора президента Трампа с его украинским коллегой будет опубликована в среду.

Кроме того, показания даст добровольный осведомитель из числа сотрудников американской разведки, с жалобы которого на действия Трампа и начался скандал.