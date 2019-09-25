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РИА Новости

Китай спустил на воду свой первый универсальный десантный корабль

05:43 25.09.2019 (обновлено: 15:52 25.09.2019)
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© Фото : China Military Online / Li TangПервый универсальный десантный корабль военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая
Первый универсальный десантный корабль военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая
© Фото : China Military Online / Li Tang
ПЕКИН, 25 сен — РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели церемонию спуска на воду своего первого универсального десантного корабля, следует из сообщения Минобороны КНР.
Церемония спуска на воду под звуки государственного гимна состоялась утром в среду в Шанхае. После того как командующие ВМС разрезали ленточку, о левый борт корабля разбили бутылку шампанского.
Отмечается, что это первый универсальный десантный корабль, самостоятельно разработанный Китаем.
Далее, согласно установленному графику, начнутся работы по отладке аппаратуры, швартовке и ходовым испытаниям нового корабля.
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Минобороны КитаяКитайБезопасностьВ мире
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Felix D
521002
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