Китай спустил на воду свой первый универсальный десантный корабль

ПЕКИН, 25 сен — РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели церемонию спуска на воду своего первого универсального десантного корабля, следует из сообщения Минобороны КНР.

Церемония спуска на воду под звуки государственного гимна состоялась утром в среду в Шанхае. После того как командующие ВМС разрезали ленточку, о левый борт корабля разбили бутылку шампанского.